La région en bref

Plaisirs d'hiver sera de retour cette année à Cowansville. La fête hivernale aura lieu en après-midi le dimanche 5 février derrière l'école secondaire Massey-Vanier. Le thème cette année sera Neige, pas neige, j'y vais !

« Les gens sont invités à venir patiner à l'anneau de glace de 400 mètres et à s'amuser dans l'aire de glissades sur tubes. Ils peuvent également s'initier au curling, à la raquette et au ski de fond, le tout dans une ambiance festive », souligne Alain Dion, directeur des loisirs et de la vie communautaire.

Sur place, les familles pourront s'amuser dans la zone bonhomme de neige et côtoyer des mascottes. Les enfants pourront aussi s'amuser dans des structures gonflables et des pauses actives seront offertes par la Ressource familles de Cowansville et région. La programmation peut être consultée au www.ville.cowansville.qc.ca.