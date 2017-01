La région en bref

La Voix de l'Est

Les pompiers ont dû bloquer l'accès au secteur en raison des risques. « Le fil de moyenne tension a débarqué de la porcelaine, faisant en sorte que le poteau prenne feu. Nous avons quitté les lieux vers 18 h 30 et Hydro-Québec n'avait pas encore fini de faire les réparations », explique Stéphane Dufresne, directeur adjoint du service des incendies de Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton.

On ajoutait qu' « avant d'entamer quoi que ce soit au niveau de la réglementation d'urbanisme, le promoteur du projet et la Ville de Granby ont convenu d'un commun accord qu'il serait opportun de consulter de façon informelle les gens du voisinage ». Antoine Lacroix

Dans la lettre envoyée aux gens du secteur en décembre dernier, on pouvait lire que le projet « suppose toutefois que la réglementation d'urbanisme soit modifiée pour tenir compte des nouvelles activités que M. Lussier prévoit de développer ».

Les finalistes du concours LADN Montérégie 2017 visant à reconnaître le leadership, l'audace, la détermination et l'esprit novateur des entrepreneurs sont connus. Dans la région, deux entreprises se sont démarquées, soit le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande (Rougemont) et les Équipements sportifs Un par Un inc. (Shefford).

Huit autres compagnies de la Montérégie se retrouvent au rang des finalistes. Le 22 mars prochain, l'événement « LADN Montérégie, édition 2017 » couronnera les quatre gagnants, qui mériteront des bourses d'une valeur de 6500 $. Le concours est organisé par la Table d'action en entrepreneuriat de la Montérégie. La Voix de l'Est