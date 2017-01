Ville de Granby: vers une politique Égalité

(Granby) Réclamée depuis 2014 par l'Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS), une politique Égalité sera finalement rédigée à la Ville de Granby. La composition du comité de pilotage de cette politique a été entérinée par les élus.

La Voix de l'Est

« Même en 2017, c'est encore très justifié », a commenté la présidente de l'AFEAS à Granby, Céline Duval, au sujet de cette politique.

Cette dernière vise entre autres à ce que la rédaction des offres d'emploi soit « épicène », c'est-à-dire qu'une visibilité égale soit donnée aux hommes et aux femmes dans les textes. Le nombre de femmes dans les postes décisionnels de l'appareil municipal pourrait ainsi être appelé à augmenter, croit Mme Duval.

Car si certaines offres d'emploi répondent aux critères de l'écriture épicène, ce n'est pas toujours le cas, considère-t-elle. Par exemple, l'offre rédigée l'automne dernier par la Ville pour l'embauche d'un directeur des travaux publics s'adressait davantage aux candidats masculins, juge-t-elle. « Il y avait bien la petite phrase habituelle au bas de l'annonce qui dit que le poste est ouvert aux femmes, aux minorités visibles et ethniques ainsi qu'aux personnes handicapées. Mais quand on est la moitié de la population, on ne devrait pas se retrouver dans un paragraphe au bas d'une annonce », laisse tomber Céline Duval.

Selon elle, le conseil municipal de la Ville de Granby n'était composé que d'hommes en 2014, au moment où les membres de l'AFEAS ont songé à l'adoption d'une politique Égalité ou à la formation d'un comité Femmes et Ville.

L'idée a été soumise au maire Pascal Bonin l'année suivante. Mais à l'époque, le conseil municipal n'a pas souhaité aller de l'avant avec la rédaction d'une politique Égalité, rappelle Mme Duval.

La donne a cependant changé à la fin de l'année 2015 et au début de 2016 avec l'élection de deux conseillères municipales, Julie Bourdon et Denyse Tremblay, à la suite des démissions de Pierre Breton et de Serges Ruel.

Comité

Plus ouverte au projet, la Ville a tenté l'an dernier d'obtenir une subvention pour l'élaboration de cette politique. Mais sans succès. L'AFEAS est néanmoins revenue à la charge et ses représentations ont, cette fois-ci, porté leurs fruits.

Une douzaine de personnes (voir encadré), sept femmes et cinq hommes, issus de différents milieux (municipal, communautaire et des affaires), ont été nommées pour élaborer et effectuer le suivi de cette politique.

Bien qu'elle se soit faite la porte-parole de l'AFEAS dans ce dossier, Céline Duval a cédé sa place à Louise Brodeur Comeau pour représenter l'organisme au sein du comité. L'expérience politique de Mme Brodeur Comeau, ex-conseillère municipale, sera mise à profit, a-t-il été convenu. « Mon objectif était que le comité soit mis sur pied et qu'on arrive à quelque chose », dit Mme Duval.

Dans un monde idéal, la parité homme-femme serait aussi présente à la table du conseil. Mais Céline Duval ne croit pas qu'elle sera atteinte dès les prochaines élections municipales, prévues en novembre. N'empêche, dit-elle, s'il en était ainsi, la gestion des affaires municipales serait différente.

« Si on a une combinaison assez équivalente d'hommes et de femmes pour regarder n'importe quelle problématique de la vie municipale, ça donne un point de vue plus large, donc des possibilités de solutions plus variées », estime la présidente de l'AFEAS.