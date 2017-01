Écoles fermées, déplacements laborieux, la météo fait des siennes

(Granby) Grésil. Neige. Pluie verglaçante. La région a reçu tout un cocktail météo mardi, ce qui a entraîné la fermeture des écoles et a rendu les déplacements laborieux pour les automobilistes et les piétons. Malgré des conditions routières difficiles, seulement une poignée de sorties de route et d'accidents sans gravité ont été rapportés aux policiers.

En raison des conditions climatiques, le transport scolaire desservant la commission scolaire du Val-des-Cerfs et celle d'Eastern Townships a été annulé, tôt mardi matin. Les cours ont été suspendus pour les élèves francophones et anglophones. Des milliers d'enfants et d'adolescents se sont donc retrouvés en congé forcé. Seules la formation aux adultes et la formation professionnelle étaient dispensées au Centre régional intégré de formation de Granby.

Les déplacements automobiles n'ont pas été de tout repos, surtout en matinée. À certains endroits, la chaussée était glacée tandis que dans d'autres secteurs, elle était recouverte de gadoue. Des policiers de la Sûreté du Québec ont d'ailleurs participé à l'opération Dégivreur, qui a été déclenchée pendant plusieurs heures mardi. Des patrouilles de retenue ont été organisées dans différents secteurs pour faire ralentir les automobilistes. Des remorqueurs étaient postés à des endroits stratégiques, prêts à intervenir.

«On rappelle aux automobilistes de planifier leurs déplacements, de garder une distance sécuritaire avec la voiture qui les précède et de ralentir», indique la sergente Joyce Kemp, porte-parole de la SQ en Montérégie.

Les policiers de la SQ rapportaient environ une centaine de collisions et de sorties de route qui n'ont fait aucun blessé grave, mardi après-midi.

À Granby, les policiers sont intervenus sur les lieux d'une seule collision sans gravité. Du côté de Bromont, les agents rapportent une sortie de route et une collision impliquant trois véhicules qui a causé des blessures mineures à une automobiliste.

Les piétons aussi ont dû faire preuve de prudence dans leurs déplacements alors que les trottoirs étaient glacés à certains moments dans la journée.

Oubliez le ski

La pluie verglaçante et le grésil ont également eu des répercussions pour les opérateurs de stations de ski. Bromont, montagne d'expériences et le Mont Sutton ont fermé leur domaine skiable mardi en raison des conditions climatiques.

La région peut s'attendre à recevoir encore un cocktail météo. Environnement Canada prévoyait de la neige avec un risque de pluie verglaçante.