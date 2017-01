Granby en bref

La Voix de l'Est

Cette interdiction a toutefois été levée à la suite d'une entente survenue avec le propriétaire. Celle-ci prévoyait entre autres une période de production de 10 jours, se terminant au plus tard le 31 décembre 2016.

Les élus ont cependant refusé d'accorder ce délai à l'entreprise, lors de la séance ordinaire du conseil. Et ce, même si la demande a été justifiée par le propriétaire de la PME, Jacques McLean, par le gel d'une composante du système de fabrication, à la suite de l'arrêt de la production au début décembre.

À l'origine de plusieurs plaintes du voisinage et d'une longue série de constats, l'entreprise Pro-Flam, située rue Frontenac à Granby, a demandé un délai supplémentaire de 10 jours pour poursuivre ses activités de fabrication de granules de bois.

« On n'a à peu près rien donné pour ces jardins-là. C'est un juste retour des choses. (...) On reconnaît le travail qui a été effectué », a dit M. Bonin.

Selon lui, la Ville souhaite ainsi démontrer son appui à ce projet et aux bénévoles, dont le Granbyen Lionel Maltère, qui le pilotent.

« Ça pénalisait les pères Trinitaires parce que leur terrain est hypothéqué et, eux, ils paient des taxes là-dessus », a fait valoir le maire Pascal Bonin.

L'Ordre de la Très Sainte-Trinité (les pères Trinitaires) recevra pour l'année 2016 une subvention équivalente à une exemption de taxes pour la portion de sa propriété qui a accueilli l'imposant projet de jardins communautaires et collectifs, ont convenu les élus de Granby.

Les « bancs et éléments de mobiliers mobiles » devraient par ailleurs être vendus lors d'un encan, dont la date n'a pas encore été déterminée, est-il aussi mentionné.

Ces organismes ont demandé à la Ville de profiter de divers équipements de rangement, de mobilier et d'éclairage qui seront mis de côté dans la foulée de ces travaux. La Ville a répondu favorablement à leur demande, car cela permettra de réduire la quantité de matériaux expédiés aux sites d'enfouissement. Le don des équipements sera supervisé par le service des travaux publics.

La Fondation Gérard-Bossé, la Fondation Ma vie en main ainsi que les Chevaliers de Colomb, conseil 9842 Sainte-Trinité, pourront récupérer certains éléments dans le cadre du projet de réaménagement de l'église Notre-Dame et de la démolition du presbytère Notre-Dame.

La Ville de Granby apporte son appui à la Société d'histoire de la Haute-Yamaska (SHHY), qui souhaite que l'écrivain et dessinateur Palmer Cox soit reconnu à titre de personnage historique au plan national.

La SHHY a entrepris des démarches à cet effet l'automne dernier.

Une pétition a, entre autres, été mise en ligne à l'attention du ministère de la Culture et des Communications du Québec. À ce jour, elle a recueilli 173 signatures.

« On trouve qu'il a été très important pour le Québec. Il a rayonné partout dans le monde. Malheureusement, Palmer Cox est un peu tombé dans l'oubli. On souhaite que sa valeur soit reconnue », a expliqué à La Voix de l'Est l'automne dernier la directrice adjointe de la SHHY, Cecilia Capocchi, qui s'occupe du dossier.

Palmer Cox est né près de Granby en 1840. Il a connu un grand succès au Canada, aux États-Unis et en Europe avec les aventures des Brownies. Il s'est installé à Granby en 1904 et y est demeuré jusqu'à son décès en 1924, dans la demeure qu'il a fait construire, le Château Brownie de la rue Elgin.