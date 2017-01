Rouville envisage un regroupement de ses services incendie

Marie-Ève Martel

La Voix de l'Est La Voix de l'Est Dans l'optique de faire économiser les citoyens, la MRC de Rouville fera réaliser sous peu une étude sur la possibilité de regrouper ses services de sécurité incendie. Or, les maires ont des visions bien différentes de la situation.

La MRC tentera de profiter d'une aide financière accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en ce sens. Une enveloppe de 500 000 $ est octroyée pour appuyer les MRC du Québec dans cette démarche. Advenant une subvention insuffisante pour couvrir toute la facture, Rouville pigera dans ses coffres. L'idée de réunir les services de sécurité incendie des municipalités de la MRC fait son chemin depuis quelques années. C'est l'ancien préfet de Rouville et maire de Sainte-Angèle-de-Monnoir, Michel Picotte, qui avait amené le sujet à la table des élus. « C'est une démarche qu'on fait dans l'intérêt des citoyens et de nos municipalités. Les coûts d'opération sont très élevés », rappelle-t-il. Il cite l'exemple d'une MRC dans l'est du Québec ayant racheté, il y a quelques années, tous les équipements de ses municipalités, qui s'étaient endettées pour les acquérir. Une meilleure répartition de l'équipement a mené à un surplus ; celui-ci a été vendu et l'argent a été redonné aux municipalités pour qu'elles remboursent leurs créances. « L'idée, c'est de voir quelle serait la façon d'avoir un meilleur service à coût moindre. On va voir quels sont nos coûts d'opération actuels et quels ils pourraient être si on était regroupés ensemble. Est-ce que ce sera des économies substantielles ? C'est ce qu'on veut voir », explique M. Picotte.

Économies d'échelle

Son successeur à la préfecture, Jacques Ladouceur, a depuis repris les rênes du projet, qu'il voit d'un bon oeil. « En tant que gestionnaire de municipalité, c'est mon devoir de voir s'il y a des économies d'échelle à faire, sans vouloir faire de jeu de mots », affirme-t-il à La Voix de l'Est. « Je suis confiant. À moyen ou court terme, on n'aura pas le choix de faire quelque chose parce que ça devient trop pesant pour les citoyens », renchérit-il. À Rougemont, on voit la situation positivement. Une résolution pour mandater la MRC à faire réaliser l'étude sera adoptée sous peu, a confirmé le maire Alain Brière. « On a tout ce qu'il faut pour opérer tout seuls, mais en se regroupant, on minimise les coûts, dit-il. On pourrait très bien se regrouper en deux services plutôt qu'un et conserver nos casernes. » Le conseil municipal de Saint-Césaire a aussi choisi de mandater la MRC pour aller de l'avant avec l'étude, même si la fusion est loin d'être chose faite. « On est d'accord sur le principe que des équipements soient mis en commun, explique le maire Guy Benjamin. On a beaucoup d'actifs qu'on pourrait partager. » De toute façon, dit-il, cela pourrait devenir inévitable. « Si Québec veut investir pour faire les études de regroupement, ça envoie le message qu'il faut se préparer à ce que ça arrive », note M. Benjamin. Même son de cloche du côté du préfet Ladouceur. « Mon petit doigt me dit que si le ministère met une somme disponible en ce sens, c'est qu'il va imposer des exigences auxquelles on ne pourra pas répondre si on travaille seul, croit le maire de Richelieu. De toute façon, on a déjà besoin du voisin pour nous aider. »

Réticences