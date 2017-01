La région en bref

La Voix de l'Est

Le Défi OSEntreprendre revient dans la MRC de Rouville pour une 19e année.

Les entrepreneurs intéressés ont jusqu'au 14 mars 2017, avant 16 h, pour déposer leur dossier de candidature en ligne. Celle-ci doit inclure un texte de présentation accrocheur et décrivant le projet soumis.

Les participants retenus auront la chance de se faire valoir aux échelons local, régional et national du concours. Une activité de remise de prix aura lieu au début du mois d'avril prochain et couronnera les lauréats de la MRC de Rouville.

Pour connaître tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, les renseignements sont accessibles en ligne au www.OSEntreprendre.quebec.

Pour plus d'informations, communiquer avec Yannick Rétif, conseiller aux entreprises et responsable du Défi OSEntreprendre pour la MRC de Rouville au 450-460-2127, poste 325, ou par courriel à yretif@mrcrouville.qc.ca. La Voix de l'Est