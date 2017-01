Nouveau souffle pour les Plaisirs d'hiver

(Waterloo) Après plus de dix ans de présentation, l'événement Plaisirs d'hiver de Waterloo proposera une programmation renouvelée cette année. Une autre façon pour la municipalité de souligner son 150 e anniversaire.

La Voix de l'Est

Tout se déroulera au parc Robinson les samedi et dimanche 4 et 5 février. Durant ces deux journées de carnaval - auquel la Ville consacre un budget d'environ 5000 $ -, les participants auront l'occasion de découvrir de nouvelles activités. L'euro-bungee sur trampolines acrobatiques et le soccer-bulle feront partie de la programmation du samedi après-midi.

Au même moment, l'animation ambulante sera assurée par Firmain le pingouin et M. Bonhomme de neige. Glissade sur tubes, jeu gonflable pour les bambins et tire sur la neige occuperont également les visiteurs.

Ce même après-midi, on dévoilera une sculpture sur glace illuminée à l'effigie du 150e de la municipalité.

En soirée, l'ambiance sera résolument musicale avec du patinage sur l'anneau de glace, à la lueur des réverbères. Dans le parc, les fêtards pourront se rassembler au coin du feu. Les patineurs - et les hockeyeurs - auront également accès à un espace abrité pour chausser leurs patins et se réchauffer au besoin.

Le sport sera à l'honneur le dimanche après-midi. Séances de zumba familial, essais de fat bikes, initiation au ski de fond, surface de « soccer-pool », tout sera pensé pour occuper les petits et les grands.

« On présente une programmation diversifiée, indique le responsable des Fêtes du 150e, Philippe St-Denis. On a choisi des activités au goût du jour qu'on avait vues ailleurs. Le fat bike, notamment, risque d'être vraiment l'fun. Il y aura un court sentier aménagé autour du parc pour permettre aux gens de l'essayer. »

Toutes les activités seront gratuites, rappelle-t-il.

Si l'édition des Plaisirs d'hiver de 2016 avait été gâchée par le mauvais temps, M. St-Denis souligne que la majeure partie des activités prévues cette année pourront avoir lieu beau temps mauvais temps. « On espère quand même un peu de neige... », glisse-t-il.

Pour l'horaire détaillé des activités ou en cas de météo incertaine, on consulte le facebook/150waterloo ou le www.150waterloo.com.