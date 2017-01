L'actualité régionale en bref

L'avocate d'un homme de Waterloo trouvé coupable d'inceste a annoncé lundi qu'elle se retirait du dossier. Selon Me Pascale Gauthier, l'accusé Martin Swett, 57 ans, refuse de collaborer pour les plaidoiries sur la peine. «Il ne fait que dire "je ne suis pas coupable", a mentionné l'avocate. Je ne peux pas travailler.»

La cause a été remise à jeudi afin de permettre à M. Swett de se trouver un autre avocat ou de choisir de se représenter seul. Un rapport avant-sentence indique qu'il s'agit d'un problème d'attitude et non de compréhension. La victime, la fille de l'accusé Sonia Swett, a récemment demandé - et obtenu - que l'ordonnance de non-publication concernant son identité soit levée.