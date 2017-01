Les Snowbirds au spectacle aérien des Cantons-de-l'Est

«Les gens qui veulent de l'action seront servis à souhait. Les spectateurs en auront plein les yeux. On va leur offrir tout un programme», a lancé en entrevue le président du conseil d'administration du SACE 2017, François Dandenault.

Le comité organisateur a pu entamer les pourparlers avec plusieurs acrobates aériens en décembre. C'est à ce moment que tous les gros joueurs de l'univers des spectacles aériens se rencontrent à Las Vegas, à l'occasion du salon ICAS (International Council of Air Shows). «Notre équipe a fait un travail admirable pour signer des contrats avec d'excellents pilotes, a fait valoir M. Dandenault. Notre réputation est très bonne et les performeurs ont embarqué. Plusieurs sont déjà venus à Bromont et ils ont adoré l'expérience.»

Outre les légendaires Snowbirds, cet escadron de démonstration des Forces armées canadiennes, le public pourra voir en action le 16 septembre un CF-18. Les spectateurs pourront aussi observer les prouesses de Pete Mcleod, une des vedettes de la série de courses aériennes Red Bull. Le prodige de l'acrobatie a eu sa licence de pilote alors qu'il n'avait que 16 ans. L'Ontarien, aujourd'hui âgé de 32 ans, a également été le plus jeune à prendre le départ avec l'élite du Red Bull Air Race.

De plus, les amateurs de planeurs seront choyés, car Manfred Radius sera de retour dans le ciel de Bromont. «On est très contents de l'avoir dans notre programmation. Les gens étaient bouche bée quand ils l'ont vu en 2014. Il a livré une performance exceptionnelle sur de la musique classique. On s'attend encore à quelque chose de grandiose cette année», a indiqué M. Dandenault. Gordon Price, Dan Marcotte et Martin Hivon complètent à ce jour la liste des pilotes.

Tremplin

Le spectacle aérien était à l'origine au calendrier en août 2016 à Bromont. Or, ceux qui pilotaient l'événement ont traversé d'importantes turbulences au cours des premiers mois de l'année, ne réussissant pas à rallier les bailleurs de fonds nécessaires pour boucler le budget. À peine quelques jours après l'annulation du spectacle, en février dernier, M. Dandenault, qui agissait en tant que grand argentier en 2014, a pris la balle au bond pour remettre rapidement en place un nouveau comité organisateur. «Le spectacle aérien est très important pour la région, avait-il indiqué en entrevue. Il y a des retombées économiques en jeu. Si on ne le faisait pas en 2017, on perdait le momentum et la crédibilité auprès des commanditaires, mais surtout auprès des performeurs. On ne peut pas se permettre ça.»

Le SACE 2017 sera en quelque sorte un tremplin vers celui de 2018, a fait valoir son président. «Cette année, on va faire un événement concentré sur une journée pour revenir à la formule originale (sur deux jours) ensuite, a-t-il dit. Ce sera un bon test.»

Rappelons que le premier événement du genre à se tenir à Bromont avait attiré près de

35 000 personnes, malgré la grisaille. Les organisateurs avaient alors pu compter sur l'aide des trois villes propriétaires de la Régie aéroportuaire régionale des Cantons-de-l'Est (RARCE) pour boucler le budget, soit Bromont, Cowansville et Granby. Pour 2017, l'équipe du SACE mise davantage sur les commandites. «Cette fois, on ne veut pas de prêt, a soutenu M. Dandenault. Il y a tellement de façons de se démarquer [pour les commanditaires] dans un spectacle aérien... On veut avoir des avions avec des banderoles et on a plusieurs autres idées à proposer.»