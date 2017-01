Marche des femmes: Sutton emboîte le pas

Antoine Lacroix

La Voix de l'Est La Voix de l'Est Suivre @_AntoineLacroix (Sutton) Une frontière les sépare, mais un seul but les unit. Plus d'une centaine de personnes ont pris part à la Marche des femmes à Sutton, samedi, simultanément aux manifestations tenues à Washington et ailleurs dans le monde pour la défense des droits civiques et contre l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Agrandir Pour Andréanne Larouche, la présidence de Trump amène une « grosse inquiétude pour le futur ». Julie Catudal, La Voix de l'Est

Pendant une heure, hommes, enfants et une grande majorité de femmes ont démontré leur mécontentement sous une fine bruine avec pancartes et tambours, rue Principale. On pouvait y lire des slogans comme « Women - Yes. Trumpers - No», «Unity via diversity» et «Left or right, we can all see what is wrong». La Voix de l'Est s'est entretenu avec quelques participants à l'événement, qualifié de « spontané » par certains. « J'étais censée aller à une manifestation à Montpelier (au Vermont), mais on m'a dit que les douaniers refusaient les gens allant à une manifestation anti-Trump, raconte Vicki Tansey. Lorsque j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se passait ici à Sutton, j'ai tout de suite décidé d'y aller, car je ne voulais pas à avoir à mentir aux douaniers et cacher mes convictions. » Selon elle, les manifestations ne devraient pas s'arrêter. « Oui, c'est immense ce qui se déroule en ce moment. Mais il ne faut pas que ça soit le coup d'une fois et que tout arrête. Ça doit continuer », poursuit-elle, espérant que le mouvement fera boule de neige. John-Jean Ofrias, un Américain qui habite la moitié de l'année à Sutton, évoque une « journée sombre qui commence un nouveau début ». « C'est important que les femmes se tiennent debout, mais aussi que des hommes leur démontrent leur support. C'est pour les droits de tout le monde qu'on doit se battre », lance le professeur de sciences sociales de l'Université d'État de New York, qui se décrit comme un « Amériquébécois ». L'arrivée au pouvoir de Donald Trump ne convainc toutefois pas M. Ofrias d'emménager à plein temps au Québec. Pour celui-ci, « la lutte doit être poursuivie, tout en devant garder espoir pour l'avenir ». Pour Andréanne Larouche, la présidence de Trump amène une « grosse inquiétude pour le futur ». « Que va-t-il arriver à l'environnement ?, se questionne-t-elle. Les droits de plusieurs groupes minoritaires seront-ils respectés ? Ça va être quatre longues années. »

Agrandir La Marche des femmes de Washington a attiré plus d'un million de personnes, selon les organisateurs. Des Canadiens s'y sont même rendus. Della Rollins, La Presse canadienne

Jusqu'à deux millions de personnes