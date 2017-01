Entre vintage, couleurs vives et... surprises !

(Granby) Le Salon de la mariée et des graduées de Granby fêtait dimanche son vingt-cinquième anniversaire. Une fois de plus, les exposants ont été nombreux à offrir leurs services et produits aux futurs mariés et aux finissants.

« Vingt-cinq ans déjà, c'est quelque chose !, laisse tomber l'une des organisatrices, Diane Loignon. On est très satisfaites. Cette année, les gens sont intéressés et intéressants. »

Pour marquer le quart de siècle, un site Web a été créé pour souligner l'événement et orienter les internautes vers les pages des exposants.

Trente-sept kiosques ont accueilli les visiteurs au centre des congrès de l'hôtel Castel, entre midi à 17 h. Ceux-ci offraient de tout dont des bijoux, des hôtels organisant les mariages, les services d'un photographe ou d'un pâtissier, pour ne nommer que ceux-là.

Les visiteurs ont aussi pu profiter d'un défilé de mode où pas moins de 19 adultes, qui ne sont pas mannequins professionnels, ont arpenté la passerelle en robes de mariée, de bal et en habits. Pour illustrer les tendances pour les plus petits, 25 enfants ont aussi participé à l'événement, vêtus d'habits de page ou de robes de bouquetière.

Parmi ces mannequins, on retrouvait des familles et des couples qui se sont prêtés au jeu de Jules Demers, qui a habillé tout le monde.

Quant aux tendances, elles sont encore au vintage, mais les couleurs vives font leur retour. « La couleur forte du moment, c'est le jaune, souligne Véronique Dubé, créatrice d'événements. Le jaune avec le blanc et une touche de vintage, c'est très actuel. Il y a aussi une tendance pour le vert, qui est la couleur Pantone de l'année, le greenery. Chaque année, les spécialistes de Pantone évaluent ça va être quoi la couleur pour la prochaine année. Comment aller chercher le vert dans notre mariage ? C'est avec de la verdure, des feuillages. On reste dans la simplicité. Le grand retour de cette année, ce sont les couleurs vives, comme le turquoise jumelé avec du jaune, du corail, des couleurs qui vont puncher. C'est dynamique. »

Surprise !

Outre les mariages civils au goût des mariés et les mariages religieux, un nouveau type d'union connaît une certaine popularité, ajoute Mme Dubé. « Il y a le mariage surprise qui commence tranquillement. Les gens ne disent pas qu'ils vont se marier, font un souper entre amis et en famille, ils trouvent une raison X pour réunir tous les gens qu'ils veulent. À un moment donné, ils vont se changer, et convainquent tout le monde de sortir ou de changer de pièce et c'est la cérémonie. C'est de plus en plus vu. »

Chose certaine, le mariage est toujours un rite présent dans la société québécoise. La preuve, le salon a connu un bel achalandage. Vers 16 h, les organisatrices avaient comptabilisé autour de 135 couples qui allaient se marier. Parmi la foule, on retrouvait aussi des étudiants en voie d'obtenir leur diplôme, des organisateurs de bals de finissants et des gens souhaitant célébrer un anniversaire de mariage.