Assermentation de Trump: une Granbyenne dans le feu de l'action

« Depuis mercredi, ça n'arrête pas, confie au bout du fil, exténuée, Danielle Foisy, que La Voix de l'Est a jointe à Washington. Il fallait s'organiser pour que tous les autobus et les invités se rendent à bon port pour tous les cocktails, repas et réceptions malgré les manifestations. »

Les trajets étaient déterminés d'avance par les services secrets et les divers corps de polices sur place, comme le FBI et la police de Washington, mais il a fallu modifier les plans à plus d'une occasion. « Les gens avaient le droit d'exprimer leur opinion. Nous avons dû prendre plusieurs décisions de dernière minute afin d'établir de nouveaux itinéraires. Les mesures de sécurité étaient extrêmes, il fallait passer au travers de plusieurs points de sécurité », explique Mme Foisy, qui était chargée des opérations au Trump International Hotel de Washington D.C. situé sur la Pennsylvania Avenue.

« La famille et les amis de M. Trump s'y trouvaient, ainsi que sa première femme Ivana. Il y avait aussi plusieurs donateurs républicains, des présidents de grandes entreprises, des politiciens », précise la Granbyenne d'origine employée par Transport Management Services TMS depuis octobre dernier. Outre Ivana Trump, elle a aussi reconnu notamment l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani... tout en admettant ne pas avoir une immense mémoire des noms.

Aujourd'hui, elle qualifie l'expérience « d'unique dans une vie ».

Danielle Foisy avoue ne pas avoir beaucoup dormi au cours des derniers jours. « C'était très demandant physiquement et aussi pour le stress. J'ai bien réussi à gérer tout ça. Mais c'était super intéressant. C'est comme assister à une partie d'Histoire, mais aussi y avoir participé », décrit Mme Foisy, qui compte se reposer au cours des prochains jours.

« Je ne suis pas habituée à être au milieu des opérations, mais on avait déployé tous les effectifs pour s'assurer du bon déroulement. En général, ça s'est très bien déroulé », ajoute-t-elle.