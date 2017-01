La région en bref

Le Défi OSEntreprendre est lancé dans la région de la Haute-Yamaska et les entreprises sont invitées à y participer en grand nombre. Le concours, qui comprend les échelons local, régional et national, vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d'entreprendre.

L'an dernier, vingt-deux plans d'affaires ont été déposés par des entrepreneurs de notre région dont l'entreprise était en démarrage ou en prédémarrage. Cette participation record a permis à Granby Industriel et à son volet Entrepreneuriat Haute-Yamaska de faire rayonner sept projets d'entreprises à la finale régionale.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 mars, 16 h. Une activité de remise de prix aura lieu le 6 avril prochain au Carrefour de la Coopération de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska. On y couronnera les lauréats à l'échelon local qui se partageront divers prix en bourses, en services ou en visibilité grâce aux précieux partenaires.

Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne à l'adresse Internet www.OSEntreprendre.quebec.

Pour de l'assistance ou pour de plus amples informations, communiquez avec les conseillers aux entreprises d'Entrepreneuriat Haute-Yamaska, Caroline Larocque (c.larocque@granbyindustriel.com) et Frédérick Bonner (f.bonner@granby-industriel.com) au 450-777-2707. La Voix de l'Est