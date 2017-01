Entre indifférence et espoir

La Voix de l'Est

« Le président Obama méritait plus de reconnaissance, poursuit-elle. Il aurait pu faire encore plus pour notre pays, mais la ligne de parti l'en a empêché. »

D'ailleurs, souligne-t-elle, il est temps que la ligne de parti cesse de nuire à l'avancement du pays. « Ce serait bien qu'après toutes ces années, nous ayons quelqu'un qui rallie les Démocrates et les Républicains, avance M me Legault. Qu'il le fasse pour le peuple. »

Mais comme elle ne peut rien y faire, M me Legault compte laisser sa chance au coureur, gardant espoir qu'il pourrait accomplir de grandes choses. « J'espère qu'il va remplir ses fonctions et écouter les gens qui l'entourent, souhaite-t-elle. Parce que ce que nous avons accompli (comme pays), nous l'avons fait ensemble. Ce n'est pas le fruit du travail d'une seule personne. »

La résignation décrit bien l'état d'esprit dans lequel la femme se trouve. « J'essaie d'être optimiste et positive, nous raconte-t-elle les larmes aux yeux, mais il est tellement différent. »

Janick Marois, La Voix de l'Est

C.B. Chryst regardait la cérémonie dans le confort de son foyer, non loin de la frontière canadienne.

Plusieurs citoyens de Richford, petite municipalité du Vermont où s'est rendue La Voix de l'Est pour prendre le pouls des électeurs, se sont montrés résignés, voire indifférents face à l'accession au pouvoir de M. Trump.

« Les gens réagissaient beaucoup plus au lendemain de l'élection, nous raconte la propriétaire d'un dépanneur n'ayant pas voulu se nommer. Maintenant, on n'en parle plus vraiment. »

« Je n'ai même pas voté », admet pour sa part Alexis Letendre, marquant une pause avant de reprendre : « Je n'approuve pas toutes ses idées, mais je ne crois pas qu'il fera d'horribles choses non plus. »

Un peu plus loin, un trio de travailleurs soupire lorsque nous leur demandons ce qu'ils pensent de l'accession du milliardaire à la plus haute fonction de la nation. Tous trois sont de fiers partisans du sénateur démocrate local Bernie Sanders. « Je ne peux pas croire qu'il est le meilleur homme que nous ayons trouvé, déplore Andy Blake. En fait, je ne peux pas croire que nous n'avions le choix qu'entre lui et Hillary ! »