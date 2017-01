Nouveau sentier et piste de BMX à Adamsville

(Bromont) Le secteur Adamsville est dans la mire des Amis des sentiers de Bromont pour l'année 2017. L'organisme sans but lucratif prolongera le sentier la Villageoise jusqu'au pont du chemin Adamsville au coeur du village et aménagera une piste de BMX ( pump track ) dans le parc Grégoire.

La Voix de l'Est

L'année 2016 a été fort chargée pour les Amis des sentiers (ASB), souligne leur président Michel Matteau. Plusieurs travaux ont été réalisés pour continuer de relier l'ensemble des sentiers de la municipalité. Les deux projets prévus à Adamsville s'inscrivent dans leur mission d'encourager la mobilité active, explique-t-il. « On a fait beaucoup de choses en 2016. On s'est demandé quels étaient les secteurs qu'on devait maintenant privilégier. On a déterminé que c'était celui d'Adamsville. »

Le sentier la Villageoise débute à la rue Fougères, passe derrière l'école St-Vincent-Ferrier et se rend jusqu'à la rue des Berges. Le projet des ASB consiste à le prolonger de 345 mètres pour qu'il se rende au pont de la rivière Yamaska. Le parc Grégoire se trouve juste de l'autre côté. « Les enseignants de l'école vont pouvoir amener leurs élèves au parc sans devoir passer par la rue principale (chemin Adamsville) », signale M. Matteau.

Les employés des ASB ont de l'expérience dans l'aménagement d'une piste de BMX. Ils ont participé l'année dernière à la construction de celle de Waterloo. À noter que la terre qui sera enlevée du nouveau segment de sentier la Villageoise sera utilisée dans l'aménagement des buttes de BMX.

Les travaux pour réaliser ces deux projets coûteront 32 000 $. La Ville de Bromont s'est engagée à verser les deux tiers des coûts. L'organisme, qui sera responsable des travaux, paiera le reste.

Sentier de 2,5 km

Les Amis des sentiers de Bromont seront aussi à l'oeuvre plus en amont de la rivière Yamaska. Ils aménageront un sentier pédestre de 2,5 kilomètres pour relier les rues de la Rivière et du Ruisseau. Les deux artères se terminent en cul-de-sac. Le terrain où passera le sentier est celui que la compagnie IBM a cédé à la Ville de Bromont, explique M. Matteau.

Le sentier fera un mètre de largeur et offrira à quelques endroits de belles vues sur la rivière. « On veut que ça soit un sentier plus intime. Les vélos ne seront pas autorisés », a dit M. Matteau.

Un montant de 22 000 $ est prévu pour payer les travaux. Encore ici, la Ville défraiera les deux tiers des coûts.