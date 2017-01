Drame du parc Miner: près de 6 M$ réclamés par les victimes

Les montants réclamés par chacun des demandeurs varient selon la gravité des blessures et des traumatismes subis à la suite de cet événement tragique. Dans tous les cas, ces sommes pourraient être revues à la hausse, l'état des victimes n'étant pas encore « stabilisé », peut-on lire dans la demande introductive d'instance en responsabilité civile et en dommages corporels, déposée par la firme Archer Avocats de Granby le 13 janvier.

Pour l'heure, les réclamations s'échelonnent de 20 000 $ à 3,5 millions $. Cette dernière somme est réclamée par le Granbyen David Deslandes. Celui-ci avait 41 ans au moment du drame qui l'a laissé tétraplégique. Impossible pour lui d'envisager un retour au travail à l'hôtel Le Castel, où il était chef cuisinier. Après être demeuré deux mois à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, il a été transféré à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal.

Selon la requête, dont La Voix de l'Est a obtenu copie, M. Deslandes n'a pas l'usage de tous ses membres. Il devra habiter un appartement adapté et aura besoin de soins à domicile. Père de deux enfants, Caleb et Magaly, il ne peut les voir qu'une journée par semaine et une fin de semaine sur quatre.

Caleb et Magaly Deslandes figurent d'ailleurs dans la liste des demandeurs de la requête. La somme de 25 000 $ est réclamée pour chacun d'eux à titre de « victime par ricochet », ceux-ci ayant subi, et continueront à subir, une « importante perte de jouissance de vie ».

Blessures multiples

Commotions cérébrales, multiples fractures notamment aux côtes, aux jambes, au cou, aux épaules, au dos et aux hanches : la liste des blessures subies par les victimes est longue. Plusieurs d'entre eux ont effectué un séjour à l'hôpital, certains sur de plus longues périodes, et ont dû rencontrer différents spécialistes pour retrouver la santé à la suite des événements.

Quelques-uns ont également subi des traumatismes. Une des victimes, Véronique Ménard, affirme n'avoir pu retourner dans un parc, car elle craint désormais les arbres. Un autre, Florian Makowiec, a fait des cauchemars et de l'insomnie dans les semaines suivant cette soirée fatidique.

Certains affirment devoir encore aujourd'hui composer avec de la douleur. Quelques-uns ont dû voir leurs tâches modifiées à leur travail, car ils conservent des séquelles de cet événement. La plupart évoquent une « perte de jouissance de vie ».

Responsabilité

C'est à la suite d'un coup de vent qu'un peuplier s'est abattu sur le chapiteau où l'école de danse Madessimo avait organisé une soirée salsa le 15 juillet 2016. Selon la requête, la Ville de Granby aurait failli à ses responsabilités en ne prenant pas les mesures nécessaires pour valider l'état du feuillu.

L'arbre avait pourtant été inspecté un mois plus tôt, le 15 juin 2016. « Les émondeurs ont passé plusieurs heures dans l'arbre à l'inspecter et à couper des branches. On a eu la recommandation qu'il était encore correct », avait déclaré à La Voix de l'Est le contremaître aux bâtiments, parcs et terrains de jeux, Gaétan Belhumeur, dans les jours suivant le drame.

« Une vérification diligente effectuée par la défenderesse (la Ville) ou par ses préposés aurait permis, à l'aide de méthodes raisonnablement accessibles, de déceler l'état de dangerosité du peuplier et aurait ainsi pu permettre de gérer adéquatement les risques y étant associés, notamment par l'utilisation d'un maillet (résonnance) ou d'une sonde », peut-on toutefois lire dans le document.

L'intérieur du tronc a démontré que le peuplier était « en état de dépérissement avancé », relève en outre la requête. L'arbre, identifié parmi les arbres remarquables de la Ville, aurait aussi dû faire l'objet d'une attention particulière, car son espérance de vie était vraisemblablement dépassée, est-il souligné.

« La défenderesse, tant en sa qualité de gestionnaire de ses arbres que de propriétaire du présent peuplier, doit donc assumer l'entière responsabilité des dommages qui ont été causés aux demandeurs », expose la demande introductive d'instance en responsabilité civile et en dommages corporels.

La directrice adjointe des services juridiques à la Ville de Granby, Me Marlène Painchaud, a préféré ne pas émettre de commentaire vendredi. Le document sera transmis aux assureurs de la Ville, a-t-elle brièvement déclaré.