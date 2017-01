Nez rouge Cowansville remet 23 350$ à 17 organismes

Le Fonds d'excellence de Massey-Vanier a obtenu le plus gros montant, soit 3022 $. Il faut dire que l'organisation est aussi le maître d'oeuvre de la campagne et fournit beaucoup de bénévoles.

« L'argent qu'on reçoit, c'est pour donner des bourses pour les élèves, note Claude Saint-Amand. C'est un ensemble de facteurs qui font que les élèves reçoivent une bourse, comme ceux qui poursuivent leurs études au Cégep ou qui font un diplôme d'études professionnelles. »

Outre le Fonds d'excellence, M. Saint-Amand représentait également l'Harmonie cadette Saint-Léon, qui se trouve dans une école primaire. Les 1282 $ octroyés serviront « à acheter des instruments, à faire l'entretien d'instruments de musique et à assurer le fonctionnement de l'activité. L'Harmonie cadette est en pleine renaissance », ajoute-t-il.

Le Parenfant Montérégie a touché pour sa part un chèque de 1862 $. Un don apprécié par l'organisme, qui a comme mission de permettre à l'enfant de rencontrer son parent dans un milieu neutre, sain et sécuritaire.

« On fait des visites supervisées et des échanges de garde supervisée. Tout l'argent va vraiment aux familles. On a une grande liste d'attente, confie la directrice, Jozée Paquet. On a eu des coupes budgétaires très importantes depuis 2015 ; le don nous permet de réduire notre liste d'attente pour les familles vulnérables qui en ont besoin. »

Plusieurs soirées de raccompagnement pour Nez rouge leur ont permis d'obtenir un don important.

Le centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main (238 $), le Club de soccer de Sutton (354 $), la Fondation équestre Missisquoi (586 $), le corps de cadets de Farnham (702 $) la Maison des frontières de Bedford (702 $), la Fondation des pompiers de Dunham (818 $), l'école Massey-Vanier (818 $), Ressource familles Cowansville et région (934 $), l'école de karaté Alain Veilleux (1050 $), la Fondation Félix Antoine (1746 $), le Club de natation de Cowansville (1862 $), le Centre Femmes des Cantons (1862 $), le Club de natation des Typhons (1862 $) et Fénix robotique de Massey-Vanier (2790 $) sont les autres organismes à s'être impliqués et à avoir reçu un don.