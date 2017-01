Granby aura un nouveau CHSLD de 96 places

La Voix de l'Est

« Cette initiative découle de notre engagement qui vise à nous assurer que les personnes âgées reçoivent les bons soins et services, aux bons endroits, et en fonction de leur état de santé. [...] Ces nouvelles places permettront d'une part de mieux répondre aux besoins de personnes en perte d'autonomie, et d'autre part de favoriser l'utilisation adéquate des lits de courte durée dans les centres hospitaliers », a indiqué le ministre Barrette par voie de communiqué.

L'endroit exact où sera érigé l'établissement n'a pas été dévoilé. Un appel d'offres doit être lancé sous peu pour la réalisation du projet.

Québec envisage le transfert de 64 lits du Centre Leclerc et l'ajout de 32 nouvelles places.

De son côté, la ministre délégués aux services sociaux et responsable de la Montérégie, Lucie Charlebois, a indiqué que « la construction d'un CHSLD à Granby aura un impact positif notable sur les personnes âgées qui vivent sur le territoire. Le besoin de nouvelles places en hébergement de longue durée s'y est accru au fil du temps.»

