Trois hommes ont tenté d'enlever son chien

(Saint-Valérien-de-Milton) Une tentative ratée d'enlèvement de chien à Saint-Valérien-de-Milton survenue la fin de semaine dernière pourrait aiguiller les policiers qui sont activement à la recherche des possibles tortionnaires de Tonka et Yoshi.

La Voix de l'Est

« Une demi-heure avant, j'étais sortie avec les chiens et la clôture était bien fermée », se souvient-elle.

Or, ce même samedi, trois hommes à bord d'un véhicule utilitaire sport (VUS) blanc se sont stationnés dans l'entrée d'une résidence de la rue Principale, à Saint-Valérien. Ils ont tenté de s'emparer de Maya, une femelle mastiff italien de huit mois qui se trouvait à l'extérieur de la maison voisine, où demeure la maître-chien Diane Croteau.

Ces derniers ont été retrouvés morts et gelés dans un fossé du 6 e rang, à Saint-Valérien, samedi, par une dame qui marchait dans le secteur. Les deux bêtes, qui manquaient à l'appel depuis mercredi soir dernier, avaient été étouffées et battues. L'enquête a été prise en charge par le poste de la Haute-Yamaska de la Sûreté du Québec.

« C'était une affiche magnétique avec une face de bouledogue et une écriture rouge, comme s'ils travaillaient pour un (service animalier), détaille M me Croteau. La police croit qu'ils la mettent juste quand ils sont sur le point de faire un mauvais coup et qu'ils l'enlèvent ensuite. »

L'autre chien de M me Croteau, Balou, se trouvait aussi dans l'espace clôturé adjacent à la résidence. Il aurait jappé, alertant la Valériennoise, qui aurait alors surpris les ravisseurs sur le fait. « J'ai vu les trois gars, pas des vieux, des jeunes. Il y en avait un qui était penché et qui essayait d'appeler Maya », raconte la maître-chien.

Quelques jours après l'incident, Mme Croteau est toujours dubitative. « Une chance qu'il y avait Balou, sinon je n'aurais plus ma Maya, laisse-t-elle tomber. Il faut avoir du culot, surtout en plein jour ! »

Depuis, un cadenas a été posé sur la porte la moins accessible de la clôture. Les chiens ne sortent plus sans être accompagnés. « On surveille de près, énormément », affirme Mme Croteau.

La dresseuse canine a appris après coup le triste sort réservé à Tonka et Yoshi. « On s'est dit que c'est peut-être ce qui aurait pu arriver à ma chienne », ajoute-t-elle.

« Je sais qu'à Saint-Valérien, il y a encore des combats de chiens illégaux. Il y a des gens qui prennent d'autres chiens pour pratiquer les leurs », poursuit-elle, persuadée que c'est ce qui est arrivé aux pauvres bêtes.

La dame n'exclut pas non plus l'hypothèse qu'on ait pu vouloir enlever Maya, d'une race rare et coûteuse, pour des fins d'accouplement.