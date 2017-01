Trafic de sels

de bain : le dernier accusé reçoit sa peine

Le dernier accusé d'un réseau de production et de trafic de la drogue appelée « sels de bain » mis au jour en 2012 à Granby, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Christine et Shefford a récemment eu sa sentence. Le tribunal a condamné Michael Labrie à cinq ans et demi de prison pour sa participation au commerce illicite. L'homme de Granby faisait office de vendeur et multipliait les va-et-vient entre son domicile, son travail, son gym et sa « cachette », où les policiers avaient saisi 30 000 comprimés de la drogue hautement addictive. Les têtes dirigeantes du réseau, Bertrand jr Poirier et Bertrand sr Poirier, ont déjà reçu des sentences de huit et cinq ans et demi de prison, respectivement. Pascal Faucher

18 mois de prison pour un chauffard

Un homme de Bromont qui collectionnait les amendes pour infractions au Code de la route a été condamné à 18 mois de prison, lundi. Stéphane Francoeur, 56 ans, avait été intercepté en 2014 pour alcool au volant. À ses nombreux antécédents de chauffard figurent aussi une condamnation pour voies de fait contre un agent de police et une autre pour conduite avec les facultés affaiblies datant de 1996. À sa sortie de prison, l'homme originaire de Brossard est aussi visé par une interdiction de conduire pendant 10 ans. Pascal Faucher