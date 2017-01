Le maire et le DG de Granby en mission en Haïti

« C'est une mission humanitaire qui va porter sur le fonctionnement des municipalités et le rôle des maires et des directeurs généraux », explique Michel Pinault. Celui-ci n'en sera pas à son premier séjour en sol haïtien. Il s'y est rendu à deux reprises depuis 2015, également dans le cadre du PCM, où il a offert des formations sur l'administration municipale et animé des ateliers.

Cette fois-ci, il sera cependant accompagné par le maire Bonin. Les coûts de ce séjour d'une semaine à Port-au-Prince seront payés par le programme et non par la Ville de Granby, précise Pascal Bonin.

Ce dernier a eu l'occasion de s'adresser aux élus haïtiens lors de leur passage l'automne dernier. « Je pense que j'ai gagné la confiance des maires qui sont venus ici avec l'ouverture que j'ai démontrée comme humain », dit-il.

« C'est ce qui les a accrochés », opine le DG de la Ville. « Le maire a fait une présentation sur son rôle de maire et ce qui l'a amené à la mairie. Entendre quelqu'un ici au Québec qui dit qu'il est là pour l'intérêt public, pour aider son prochain et qu'il n'a d'intérêt personnel dans rien, ça les a fascinés. Ils ont vu de grandes distinctions. Les motivations sont souvent très différentes là-bas. Le maire va donc reprendre son discours devant plusieurs maires », ajoute-t-il.

Collaborateurs

Autre point qui a plu aux membres de la délégation haïtienne et aux responsables du programme de coopération municipale : la relation maire et directeur général, qui est différente là-bas. « En Haïti, les directeurs généraux sont plus des gens qui sont choisis parce qu'ils ont fait de la politique, alors qu'ici les directeurs généraux sont apolitiques », fait valoir Michel Pinault.

Lui et Pascal Bonin témoigneront ainsi des distinctions qui existent au Québec entre l'administration et la politique. « Pour eux, de voir qu'un maire et un directeur général n'ont pas nécessairement à être amis, plutôt collègues et collaborateurs, et d'entendre comment ça se concrétise au quotidien, ça peut devenir un exemple à appliquer », estime M. Pinault.

Celui-ci précise cependant ne pas détenir la « recette ». « On essaie de développer des façons de faire inspirées, oui, des nôtres, mais en tenant compte de leurs valeurs, de leur culture et de leur capacité à adapter ce qu'on leur donne comme matière », explique le DG.

Le tourisme n'est pas à l'agenda du duo granbyen. En fait, les Canadiens en mission doivent se soumettre à des conditions de sécurité importantes. Leur séjour se déroulera en bonne partie dans le complexe hôtelier où ils se trouveront.

Ce type de mission est nouveau pour le maire Bonin. Au cours des dernières années, il a plutôt effectué des missions économiques en Europe, et la plupart du temps sur le thème des villes intelligentes. L'expérience sera ainsi toute autre en Haïti, où Jovenel Moïse a été confirmé président au début de l'année.

Pascal Bonin s'attend à avoir un « choc », « pas juste culturel, mais aussi économique et politique ». Mais il est convaincu d'en ressortir enrichi. « Je pense que ça va être un échange double. On va leur apprendre des choses, mais ils vont aussi nous en apprendre », dit-il.