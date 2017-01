Des idées fraîches pour St-Paul-d'Abbotsford

Marie-Ève Martel

Saint-Paul-d'Abbotsford tirera profit de l'ingéniosité de 25 étudiants inscrits au diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en planification territoriale et développement local de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Ceux-ci présenteront sous peu une série de recommandations afin de dynamiser le coeur du village et d'en faire un milieu de vie encore plus agréable.

Rappelons que l'UQAM a d'abord été sollicitée par le président d'Héritage Abbostford, Michel Filion, qui souhaitait que les étudiants s'intéressent aux bâtiments patrimoniaux que l'organisme cherche à préserver. Le projet initial a été revu afin de couvrir la municipalité en entier. Ainsi, l'automne dernier, Saint-Paul a reçu la visite des étudiants à deux reprises. Ils ont d'abord fait une tournée du village, après quoi ils ont rencontré le maire et le directeur général. Lors de leur second passage, ils se sont intéressés à la vision de plusieurs acteurs de la communauté de leur milieu. « L'objectif était d'explorer le village afin d'en comprendre les forces et les faiblesses. Ils ont ensuite eu à proposer un scénario d'aménagement et de développement en misant sur les forces recensées et pour compenser les faiblesses étudiées », explique Mélanie Doyon, professeure au département de géographie de l'UQAM et responsable du DESS. Le fait de réaliser un projet dans une municipalité à l'extérieur de Montréal a aussi été bénéfique pour les étudiants, qui ont pu mettre en oeuvre leurs acquis en dehors de la métropole. « On a plusieurs étudiants qui se concentrent dans les villes, où les problématiques sont différentes qu'en milieu plus rural. Les paysages agricoles et les espaces naturels amènent un enjeu de conservation et de mise en valeur. Les municipalités font aussi face au fait de devoir mettre en place des services avec une population qui est beaucoup moins nombreuse pour les soutenir », illustre Mme Doyon.

Agrandir L'automne dernier, la municipalité a reçu la visite des étudiants à deux reprises. fournie par Mélanie Doyon

Des idées retenues