Un garçon laissé à lui-même au McDonald's

Selon un témoin sur place, qui a demandé l'anonymat, le garçon âgé d'environ sept ou huit ans s'est amusé longuement dans le parc du restaurant avant d'entamer une conversation avec une mère de famille assise non loin de là. Il aurait informé la dame que ses parents étaient partis faire des courses au magasin. «À ce moment-là, on ne savait pas quoi faire», raconte le témoin. Le garçon se serait toutefois dirigé vers une employée qui l'aurait pris en charge à ce moment-là. Selon le témoin, deux hommes seraient venus séparément au restaurant, environ une heure plus tard et à quelques minutes d'intervalle, pour ramener le garçon.

Un message racontant cet incident et félicitant l'employée en question a été publié sur la page Facebook Spotted Granby, suscitant­ un flot de commentaires.

Selon Guy Rousseau, aucun signalement ou plainte n'a été formulé auprès du Service de police de la Ville de Granby, dont il est le porte-parole. Il rappelle que dans l'éventualité où on trouve un enfant seul, il faut contacter la police qui le prendra en charge afin de rejoindre la famille et d'établir les circonstances de l'événement. Ce sont les policiers qui, au besoin, se chargeront de faire un signalement auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Jointe lundi matin, la direction du restaurant McDonald's a décliné la demande d'entrevue de La Voix de l'Est.