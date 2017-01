Des cégépiens de Granby au Forum étudiant

(Granby) Six étudiants du Cégep de Granby ont participé au traditionnel Forum étudiant, qui se déroulait à l'hôtel du Parlement pour une 25 e édition du 9 au 13 janvier derniers.

La Voix de l'Est

Victoria Croteau, Kahina Gagnon, Sabrina Krause, Émile Lambert-Deslandes, Marie-Claire Murphy et leur accompagnateur Alexis Lacombe ont pris part à cette simulation parlementaire, qui permet aux jeunes de s'initier au travail des députés et de s'exprimer sur des enjeux qui les touchent.

« Chaque année, des étudiants du Cégep de Granby participent au Forum étudiant de l'Assemblée nationale du Québec. La particularité cette année, c'est que nous avons plusieurs étudiantes dans le groupe. Je suis toujours ravi de les voir nombreux à profiter de cette belle occasion qui s'offre à eux », a souligné le député de Granby, François Bonnardel.

Les quelque 145 participants au Forum étudiant 2017 ont débattu de trois projets de loi : l'un visant l'accroissement de la natalité et une valorisation des valeurs familiales, un autre visant une meilleure intégration des immigrants au Québec et un dernier rendant universel le don d'organes et de tissus.