Le Relais pour la vie de Waterloo déménage

L'objectif : amasser 42 000 $, et réunir 17 équipes et 50 survivants pour le Tour des survivants. Les organisateurs souhaitent également vendre 700 luminaires pour la cérémonie.

Lors de la 9e édition, plus de 30 survivants du cancer et leurs 128 aidants ont marché, amassant 37 274 $ pour la cause ; 733 luminaires­ avaient été vendus.

« Plus de 40 000 Québécois participent chaque année au Relais pour la vie de la SCC et ont raison de le faire. Si vous aviez une nuit, une nuit pour faire la différence, ne voudriez-vous pas y participer ? Seul ou en équipe, venez marcher au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer à Waterloo et posez un geste déterminant pour vaincre tous les cancers. Pour sauver plus de vies, joignez-vous à nous le 3 juin prochain, le temps d'une marche remplie d'espoir », a souligné dans un communiqué Claude Paré, parrain d'honneur de la 10e édition.

L'événement se déroulera sous la présidence d'honneur de la conseillère­ waterloise Lucie Fréchette.

Une année inoubliable

« Plusieurs activités et nouveautés seront organisées sur place pour faire de ce 10e anniversaire une année inoubliable », indique également l'agente de développement à la Société canadienne du cancer, Division du Québec, Chloé Argeris.

Le Relais pour la vie est une marche de 12 heures. C'est une nuit pour célébrer la vie malgré le cancer, pour rendre hommage aux personnes touchées par la maladie. Les résidents de Waterloo et des environs sont invités à y participer à titre de marcheurs, de survivants d'un cancer ou d'aidants.

En tout, 88 Relais pour la vie auront lieu partout en province entre le 12 mai et le 17 juin. Depuis sa toute première édition au Québec, en 2001, le Relais pour la vie a amassé plus de 140 millions de dollars.