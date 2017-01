Incendie à Frelighsburg: de l'aide pour les sinistrés

La Voix de l'Est

« Nous avons été appelés vers 13 h 15. Nous sommes arrivés sur place en un rien de temps et les flammes sortaient déjà par le toit. Il n'y avait plus aucun espoir de sauver la maison », a commenté tristement le directeur du service des incendies de Frelighsburg­, Alexandre Therrien, qui a quitté les lieux du sinistre vers 20 h vendredi.

Plus de 30 pompiers de divers services d'incendie du secteur ont combattu le brasier. Les villes de Sutton, Dunham, Stanbridge East et Bedford­ ont été demandées en renfort. « Au moins, on savait que les occupants n'étaient pas à l'intérieur. Nous avons adopté un mode défensif afin de sauver un petit hangar situé à quelques mètres de la maison », a expliqué M. Therrien.

« Le combat a été difficile pour les pompiers en raison du froid et du vent. Un d'entre eux a été légèrement blessé lorsqu'un morceau est tombé sur sa jambe. Il n'a pas été transporté à l'hôpital », ajoute-t-il.

L'enquête visant à déterminer les causes exactes de l'incendie n'est pas terminée, mais l'hypothèse d'un geste criminel est écartée. « Nous croyons que l'incendie aurait pris naissance à l'avant de la maison. Puisque l'enquête n'est pas complétée, je préfère ne pas m'avancer sur une cause possible », a mentionné le directeur du service des incendies­ de Frelighsburg.

De passage sur les lieux samedi après-midi, La Voix de l'Est a pu constater qu'il ne restait pratiquement rien de la maison, qui est une perte totale. Les dommages sont évalués entre 100 000 $ et 200 000 $.

Aide à la famille

Des commerçants de Frelighsburg­ ont décidé de s'unir afin de soutenir la famille de sinistrés, qui compte trois enfants. La Station Fribourg et la station d'essence Sergaz sont du nombre. Des paniers pour recueillir des dons en vêtements ou en argent ont été installés.

Selon les informations dont dispose La Voix de l'Est, les enfants seraient une adolescente de 16 ans et deux garçons de 11 et 5 ans.

Dans les circonstances, la famille a préféré décliner la demande d'entrevue­ de La Voix de l'Est.