L'actualité régionale en bref

Deux contrats accordés par la Ville de Cowansville coûteront plus cher que prévu. Dans le premier cas,

la Ville devra allonger 55 058,04 $ de plus à Gradian Experts-Conseils. La firme était responsable de la préparation des plans et devis pour la reconstruction du barrage sur la rivière Yamaska Sud-Est, près du pont de la rue du Sud, en plus de la surveillance des travaux.

La valeur initiale du contrat était de 83 127 $. L'ensemble du contrat atteint maintenant 138 185,04 $. Le réajustement à la hausse de ce contrat n'a rien à voir avec les problèmes vécus lors des travaux de reconstruction du barrage, assure Claude Lalonde, directeur général de la Ville.

Les réparations à la toiture de l'hôtel de ville dépasseront aussi la soumission initiale retenue par le conseil. La compagnie Toitures Industries Pro avait soumis une proposition de 92 899,80 $, mais des travaux additionnels ont été effectués. Le conseil a accepté de payer 10 609, 55 $ de plus pour couvrir le tout. Les travaux s'élèvent donc

à 103 509,35 $. Michel Laliberté