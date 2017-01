Recours contre les Frères du Sacré-Coeur: la défense interrogera le requérant

La Voix de l'Est

Me Robert Kugler

Me Robert Kugler, qui chapeaute avec deux collègues le dossier du recours collectif pour le cabinet Kugler Kandestin, a accueilli positivement cette décision du tribunal. « Nous avions décidé de contester la demande d'interroger le requérant sur 16 à 20 sujets. Surtout des [points] concernant des difficultés que les abus ont engendrées chez les victimes. C'est la principale portion de la requête qui nous troublait [et] que le juge a refusée aux intimés. »

Rappelons que le requérant, que l'on nomme « A » dans le document déposé initialement le 7 octobre dernier, est un homme de 56 ans. Celui-ci soutient avoir été violé à plus de 300 reprises pendant qu'il était pensionnaire au Collège Mont-Sacré-Coeur au cours des années 1970. Il était alors âgé de 13 à 15 ans. Les agressions sexuelles auraient été commises par le frère Claude Lebeau de trois à six fois par semaine pendant deux ans. Une douzaine d'autres frères sont ciblés par des allégations de pédophilie dans le document amendé le 21 octobre.

À ce jour, plus d'une cinquantaine de présumées victimes se sont manifestées. Les intimés dans le dossier sont les Frères du Sacré-Coeur, le Collège Mont-Sacré-Coeur, la Corporation Maurice-Ratté et les oeuvres Josaphat-Vanier.

Anonymat

Dans leur requête, les avocats de la défense ont indiqué vouloir questionner « A » à propos de « sa capacité à entrer en contact avec les autres membres [du recours] et à échanger et interagir avec eux, notamment compte tenu de son anonymat ».

Le point suivant concerne son aptitude « à soutenir les autres membres du groupe envisagé et à faire face à des audiences publiques, notamment vu les allégations de la demande pour anonymat », stipule le document de la Cour supérieure. Des arguments rejetés par le juge Provencher.

« Il est connu que les victimes d'agressions sexuelles dans de telles circonstances n'en parlent généralement pas à leurs parents ni même à leurs amis au risque de se voir affublées de tous les quolibets et dénigrées auprès des autres élèves. Ajoutez à cela la honte qui les envahit et le sentiment de culpabilité qui accompagne ces gestes auxquels elles ont l'impression d'avoir été associées ou pire, d'y avoir participé », peut-on lire dans le jugement. « Les intimés [...] ne peuvent interroger le requérant sur son droit à l'anonymat ni prétendre que ce droit est [contradictoire] avec le rôle d'un représentant, a tranché le magistrat. Exiger qu'une victime d'agressions sexuelles s'identifie publiquement afin d'agir comme représentant du groupe [brimerait] un droit fondamental, ce qui est tout à fait contraire à l'objectif social de l'action collective ».

En fait, le juge a retenu la moitié des 16 sujets soumis par la défense. Ainsi, les procureurs pourront, entre autres, interroger le requérant à propos de « son implication quant au choix de poursuivre les intimés » ; « sa connaissance du fondement juridique du recours » ; « sa capacité à assurer une représentation adéquate des membres » ; « sa connaissance des enjeux et efforts nécessaires pour agir à titre de représentant » ; « sa disponibilité ainsi que sa capacité à mener à terme le procès » ainsi que « les démarches faites et à faire pour obtenir les ressources financières nécessaires pour mener à terme la présente action collective ».

Respect

Bien que certains points aient été rejetés par le tribunal, Me Éric Simard, du cabinet Fasken Martineau, s'est dit « satisfait de la décision ». « Le juge Provencher a accueilli en majeure partie les conclusions de notre requête, a-t-il indiqué. On considère que [l'interrogatoire] jettera un éclairage utile pour la cour et l'ensemble des parties. »

Il se défend bien de vouloir, par cet exercice, mettre en cause la crédibilité du requérant. « On veut vérifier si les paramètres du code de procédure civile sont rencontrés pour que [A] puisse agir de façon adéquate à titre de représentant, a-t-il dit. [...] Ça va se faire de façon très respectueuse. On n'est pas là pour bousculer qui que ce soit. »

En ce qui concerne l'audition de la demande en autorisation du recours collectif, elle est prévue les 2 et 3 mai, toujours au palais de justice de Granby.