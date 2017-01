Des DEL pour réduire la facture d'électricité à Cowansville

(Cowansville) L'éclairage des rues et des parcs à Cowansville sera assuré en 2018 par des ampoules à diode électrolumineuse (acronyme DEL en anglais). La Ville reluque des ampoules ambrées de 1800 kelvins.

La Voix de l'Est

Le projet de 925 000 $ prévoit le remplacement des quelque 2000 ampoules et têtes de lampadaires dispersées sur son territoire. Cette modernisation permettra à la municipalité de réduire substantiellement sa facture d'électricité, explique Sylvain Perreault, directeur du service des infrastructures et immobilisations.

Les économies dépendront du type de lampe que la municipalité choisira, a-t-il dit. En 2016, la Ville a déboursé 165 000 $ pour alimenter en électricité son réseau de lampadaires. Les économies pourraient permettre de diminuer les coûts annuels du tiers ou de la moitié, estime M. Perreault. Tout dépendra de la puissance des ampoules choisies.

Le conseil a d'ores et déjà décidé d'exclure les ampoules de 4000 kelvins, a dit M. Perreault. Des municipalités québécoises, notamment Québec et Sherbrooke, ont arrêté de recourir à des ampoules de 4000 kelvins pour moderniser leur réseau. Des citoyens se sont plaints de la forte teinte de lumière projetée. La Ville de Montréal devait également recourir à ces ampoules, mais l'administration montréalaise réévalue son choix suite aux nombreuses critiques et à la pression de l'opposition à l'hôtel de ville.

Des concessionnaires automobiles utilisent des ampoules de 4000 kelvins pour éclairer leurs cours, a indiqué M. Perreault. « Pour eux, c'est parfait. Ils en ont besoin pour éviter les vols. Mais pour les rues, ça éclaire vraiment trop. Il faut que ça soit sécuritaire, mais on n'a pas besoin que ça soit aussi clair qu'en plein jour », souligne M. Perreault.

La Ville embauchera un consultant pour la guider dans ce projet. Il est aussi question de communiquer avec les responsables de ce dossier à la Ville de Sherbrooke, a dit M. Perreault­. « Ils ont remplacé leur système d'éclairage avec des DEL, il y a quelques années. On va voir s'ils peuvent nous conseiller. »

Débat sur les DEL

Un débat fait rage dans le monde municipal sur les effets négatifs des ampoules DEL sur la santé humaine. Des mises en garde contre leur utilisation ont été servies par l'Organisation mondiale de la santé et par l'American Medical Association. Les deux organismes sont d'avis que la teinte de ces ampoules, dont les plus puissantes émettent une couleur bleue, nuit à la production de mélatonine. Le cycle du sommeil s'en trouverait affecté, concluent-ils.

Les ampoules DEL de 1800 kelvins que reluque la Ville ne causent pas ces problèmes, dit M. Perreault­, parce que la teinte de couleur qu'elle projette est ambrée. Elles se comparent aux ampoules au sodium présentement utilisées dans le réseau de la Ville, précise-t-il.

Les premières ampoules DEL seront installées dans le secteur où se trouvait naguère le pont Eugène-Boisvert. Une quinzaine de lumières éclairera la rue Principale entre les rues du Sud et Normandie en plus du parc Centre-ville.

La Ville étudie par ailleurs la possibilité d'équiper les nouvelles têtes de lampadaires d'un système de télémétrie. La densité de l'éclairage de chacune des ampoules pourrait ainsi être ajustée à distance, a dit M. Perreault, selon les commentaires des résidants. Les employés de la voirie pourront aussi intervenir plus rapidement en cas de bris d'une ampoule. Pour l'heure, lors de moments moins occupés, des employés sillonnent toutes les rues pour identifier les ampoules brûlées.