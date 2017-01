Chalet et boules de neige pour Famili-Neige

(Granby) Les prévisions météo à moyen terme et le temps doux annoncé semblent peu propices à la tenue de l'événement hivernal Famili-Neige au parc Daniel-Johnson, à Granby, les 28 janvier et 4 février prochains. Mais les organisateurs gardent le cap. La programmation a été dévoilée vendredi.

« C'est difficile, mais je continue à y croire. Ils annoncent chaud dans les prochaines semaines. (...) Mais on souhaite que la neige tombe et qu'il fasse froid », a lancé Mathieu St-François, coordonnateur de l'événement et de la vie communautaire.

Car cette fois-ci encore, le comité organisateur de Famili-Neige a rivalisé d'ingéniosité pour proposer des nouveautés. À commencer par la nouvelle zone « Terrasse du chalet », un clin d'oeil à l'appellation commune du pavillon Roger-Bédard, soit le chalet des patineurs. « C'est inspiré d'une terrasse de ski. Il va y avoir un feu de foyer, des chaises Adirondack, des bancs en bois, des causeuses sculptées dans la neige, une conteuse autour du feu et un service de bar », explique M. St-François. Bref, une nouvelle ambiance à découvrir.

Autre nouveauté très originale : le Yukigassen. Activité populaire au Japon, elle sera présentée en démonstration le 28 janvier. À l'image d'une bataille de boules de neige réinventée, « le Yukigassen est un mélange de jeu du drapeau et de paintball sur une surface grande comme une patinoire, avec des modules pour se cacher. Les balles de neige sont fabriquées par une machine. Il va y avoir un arbitre sur place. Des casques sont fournis. On invite la population à venir essayer ça », affirme le coordonnateur. Qui sait, un tournoi de Yukigassen pourrait être à l'agenda l'an prochain, évoque-t-il.

Autres activités

L'an dernier, une des deux journées de Famili-Neige a dû être annulée en raison de la météo plutôt moche, de sorte que certaines nouvelles activités n'ont jamais pu être présentées. Elles sont donc à nouveau inscrites à la programmation du 4 février, comme les tours de chiens de traîneaux - réservés aux enfants - avec Aukanek Aventures, de même que la Course des flocons, aussi principalement destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Des parcours de 250 et 500 mètres ainsi que d'un kilomètre sont proposés. L'activité, non chronométrée, est gratuite, mais l'inscription est obligatoire.

Aussi au programme d'une des deux journées, ou des deux, entre 13 h et 17 h : initiation au curling, curling-quilles, le bivouac des scouts de Granby, une formation sur la pêche pour les enfants, kiosque d'interprétation des oiseaux de proie, tire sur la neige (payante), zone « Bougez avec les recrues », tennis en patin et présence d'équipes de hockey féminin. Ces dernières effectueront une pratique sur place, suivie d'une joute hors concours.

Patin et glissade font évidemment partie des incontournables. Tout comme la présentation de feux d'artifice. Celui du 28 janvier est prévu à 19 h, celui du 4 février, à 17 h 30.

Un élément d'intérêt est ajouté cette année au Spin Rail Jam pour les amateurs ou professionnels de planche à neige. Le 28 janvier, de 20 h à 21 h, les meilleurs compétiteurs retenus par un jury se disputeront une bourse de 500 $.

Programmation

À noter qu'une marche illuminée est prévue le vendredi 27 janvier, au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. Plusieurs départs sont prévus entre 19 h et 20 h 30.

« Il n'y a aucune activité prévue sur le lac. Avec le sentier glacé et deux ou trois pouces de neige, on peut tenir les activités. On se croise vraiment les doigts pour que la température soit de notre côté », dit Mathieu St-François.

La programmation complète de l'événement peut être consultée sur le site internet de Vie culturelle et communautaire de Granby (www.vccgranby.org). Aussi, les dernières nouvelles concernant la tenue de Famili-Neige peuvent être consultées sur la page Facebook de l'organisme.