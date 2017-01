Le propriétaire d'un pitbull arrêté pour avoir frappé des policiers

Le propriétaire du pitbull qui a attaqué et défiguré une fillette dans un parc de Brossard a été arrêté jeudi matin pour avoir frappé un huissier et des policiers qui sont ensuite intervenus sur les lieux.

La Voix de l'Est

L'homme de 33 ans est actuellement détenu par le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

Il était connu des services policiers pour avoir déjà été impliqué dans des altercations avec des agents.

Le huissier était allé vers 7h20 jeudi afin de porter une sommation à comparaître au tribunal justement en lien avec l'attaque sur la jeune Vanessa, qui avait huit ans en septembre 2015 lorsqu'elle s'est fait défigurer par le chien au parc Marquise de Brossard.

Les policiers du SPAL sont ensuite intervenus à la résidence de l'homme qui a attaqué d'abord un policier, lui faisant perdre connaissance momentanément. Un autre a été blessé et les deux hommes ont été transportés dans un centre hospitalier pour y recevoir des soins, mais on ne craint pas pour leur vie, a précisé le SPAL.

L'homme pourrait être accusé de voies de fait sur un ou des agents de la paix.

La fillette avait été blessée en 2015 au visage en plus de subir une fracture du crâne et à une main. Les muscles du côté gauche de son visage avaient été broyés et un os de sa joue avait été fracturé en sept morceaux par l'animal.