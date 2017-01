Gros lot: les gagnants maintenant dévoilés

Les heureux gagnants, qui sont des membres d'une même famille et des proches, ont reçu leur chèque jeudi matin à l'hôtel Delta Montréal. Ceux qui ont joué en formule groupe se partagent ainsi 20 parts du lot de 60 millions de dollars.

Les gagnants sont Annie Roy, Gilles Leprohon, Jacinthe Boivin Roy, Jean-François Boivin, Jean-Philippe Boivin, Julie Boivin et Bertrand Parenteau, Marie-Ève Boivin et Vincent Roy, Marthe Boivin, Mylène Boivin et Jean-François Barsalou, Robert Boivin, Martin Giguère et Valérie Vallée, Claudine Girard, Sophie Le Sage-Fafard et Dave Parenteau, Marie-Claude Normandin et Marco Lafleur, Suzanne Rondeau Boivin et Rosaire Boivin, Jean Roy, Sylvain Roy et Maxime Parenteau.

C'est lors d'un souper de famille pour célébrer la nouvelle année qu'Annie Roy a lancé l'idée de former un groupe de loterie pour le prochain tirage du Lotto Max, le 6 janvier. Son conjoint Gilles Leprohon a demandé au groupe qui était intéressé et 28 personnes se sont manifestées. Le billet gagnant a été acheté au Marché du Village d'Ange-Gardien qui recevra 1% du gain, c'est-à-dire 600 000 $.

Le lot de 60 millions de dollars est le plus gros lot versé jamais versé par Loto-Québec.