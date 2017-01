Des investissements de 35,7 M $ en construction et rénovation

La Voix de l'Est

Cette hausse globale de la valeur des investissements s'explique par des croissances marquées dans les secteurs institutionnel et gouvernemental ainsi qu'industriel. De leur côté, les secteurs résidentiel, commercial et agricole enregistrent de légers reculs.

La valeur des permis de rénovation accordés pour le secteur institutionnel et gouvernemental s'élève à 8 331 830 $ en 2016. Il n'était que de 2,850 millions de dollars en 2015. Pour le secteur industriel, les investissements en rénovation et en agrandissement de bâtiments existants ont atteint 2 475 070 millions de dollars l'année dernière contre 302 898 $ en 2015.

Les statistiques du côté résidentiel demeurent malgré tout excellentes. En 2016, 15 872 000 $ ont été investis pour la construction de 132 nouvelles unités de logement. La valeur des travaux d'agrandissement et de rénovation de maisons et de logements se situe à 3 770 811 $.

En 2015, 144 nouvelles unités de logement avaient été bâties grâce à des investissements de 17 749 000 $, dont 7 M $ pour la construction du Nelson, un édifice de 51 logements situé dans la rue Jean-Besré. Quant aux rénovations et agrandissements, leur valeur s'établissait à 4 954 773 $ en 2015.

Côté commercial, des investissements de 5 311 333 $ sont rapportés par le Service de l'aménagement urbain et de l'environnement de la Ville de Cowansville dans son bilan 2016, dont 1,77 M $ pour la construction du complexe funéraire Désourdy dans la rue Jean-Besré. Le secteur agricole, marginal à Cowansville, n'a enregistré qu'un investissement de 10 000 $ l'année dernière. En 2015, les investissements ont atteint 40 000 $.

« On est vraiment satisfait de l'année qu'on a connue. On a beaucoup de projets résidentiels qui se poursuivent, dans des secteurs en pleine effervescence », explique Olivier Ricard, directeur du Service de l'aménagement urbain et de l'environnement.

Parmi ces secteurs, il mentionne ceux du boulevard J.-A.-Deragon et des rues Villas, Halifax et Québec. « On s'attend à une autre bonne année », a-t-il dit.