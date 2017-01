Frères Vachon:une bannière unique volée à Sutton

Karine Blanchard

La Voix de l'Est La Voix de l'Est

(Sutton) « C'est choquant. Tu arrives au musée et la bannière n'est plus là. C'est plate ce genre de truc », laisse tomber Richard Leclerc, le président du Musée des communications et d'histoire de Sutton, qui s'est fait dépouiller une pièce unique.