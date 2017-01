Un ancien élu de Saint-Césaire, Claude Généreux, est décédé lundi à l'âge de 80 ans. M. Généreux avait été conseiller municipal de 1971 à 1979. En avril 1979, il avait été nommé maire en remplacement de Guy Nadeau, devenant brièvement le 22e maire de la municipalité. Il fut toutefois remplacé par Carol Wagner au scrutin à la mairie lors de la même année. Il laisse dans le deuil son épouse, deux enfants, quatre petits-enfants, six arrière-petits-enfants, frères et soeurs et autres parents et amis. Lors de la séance ordinaire du conseil, mardi soir, les élus en poste ont tenu à offrir leurs plus sincères sympathies aux proches du défunt. Marie-Ève Martel