Saint-Pie: le projet d'expansion de l'école fait du surplace

Selon le directeur général de la municipalité, Claude Gratton, la fenêtre pour réaliser le projet à temps pour la rentrée scolaire est « très mince ». « Quand on arrivera en février, je ne sais pas comment on pourrait [agrandir] l'école à temps pour septembre. Il y a aussi des demandes de subventions à faire. Mais on ne peut pas bouger parce qu'on n'a pas de projet concret », a-t-il clamé.

À l'origine, la commission scolaire avait résolu de céder à la Ville le « fonds de terrain », d'une valeur estimée à 53 000 $. Or, un litige perdure entre la commission scolaire et la Fabrique de l'église Saint-Pie à propos du titre de propriété du terrain en question. La Ville a confirmé au journal que le lot global (incluant le site de l'école) n'a pas été subdivisé : sa superficie est de 86 735,59 pieds carrés et sa valeur est de 172 400 $, selon le rôle d'évaluation foncière en vigueur.

Le président de la Fabrique, Pierre Renaud, a soutenu en entrevue avoir offert initialement « le printemps dernier » à la commission scolaire de lui vendre le site complet pour 137 000 $, en vain. Depuis, les négociations font du surplace, a dit l'homme d'affaires.

« C'est certain que le terrain appartient à la Fabrique. La commission scolaire pense qu'elle a des droits [usufruit] sur le site parce que ça fait longtemps que [l'école et le centre sportif] ont été construits dessus. »

« J'envoie une offre aujourd'hui [mercredi] à la Ville et à la commission scolaire pour vendre 8000 pieds carrés. S'ils refusent, il n'y a plus d'options. Je ne me mettrai pas à étirer [les négociations] sur des mois encore. Il faut que ça aboutisse. [...] On est de bonne foi dans tout ça. On ne peut pas se permettre de donner le terrain et dire ensuite aux paroissiens qu'on doit faire des quêtes parce qu'on manque d'argent », a-t-il poursuivi, indiquant que le montant demandé est « d'un peu plus de 50 000 $ ».

La responsable des communications à la commission scolaire, Hélène Dumais, a confirmé que les pourparlers au sujet de « l'éclaircissement du titre » sont toujours en cours entre les deux parties, refusant de commenter davantage le dossier.