Granby en rafale

Ils ont toutefois procédé à la ventilation des lieux. Moins d'une heure après l'appel, tout était terminé. Les dommages sont mineurs et limités à un mur de la friperie. Karine Blanchard

Plus de peur que de mal au Partage Notre-Dame de Granby. Le cuisinier a sonné l'alarme mardi matin en voyant de la fumée s'échapper des locaux de la rue Racine. Pratiquement au même moment, le système d'alarme incendie s'est déclenché.

Le 47e édition du Tournoi international de hockey bantam de Granby aura lieu le mois prochain et les dirigeants de l'événement lancent un appel aux familles intéressées à héberger des hockeyeurs européens venus participer à la compétition.

Les jeunes Français, Suisses et Italiens, qui parlent tous notre langue, auront besoin d'hébergement entre le 15 et le 19 février. Les hockeyeurs, qui déjeuneront et souperont chez leurs familles d'adoption, viennent au Québec pratiquer leur sport, mais ils sont aussi vivre une expérience culturelle.

Pour plus d'informations, on joint Normand Côté au 450-775-2253. La Voix de l'Est