La Fondation Pierre Breton prend son envol

(Granby) Le député de Shefford, Pierre Breton, lance une fondation à son nom afin d'offrir des collations santé à des enfants défavorisés d'une douzaine d'écoles primaires et, du coup, augmenter leur capacité d'attention et de concentration.

« Il était important pour moi de venir en aide et de trouver un besoin spécifique à la communauté. Après concertation avec les membres du conseil d'administration et du travail de fond de leur part auprès des directeurs d'écoles primaires de la région, il a été remarqué que c'était un besoin qui revenait », a indiqué mardi M. Breton au cours d'un point de presse à l'école de l'Assomption officialisant le début des activités de sa fondation.

Les écoliers qui pourront profiter de ces collations proviennent d'écoles dont l'indice de défavorisation est de 8 et 9, soient les écoles primaires de Waterloo, Saint-Michel de Rougemont, l'Assomption de Granby, du Phénix, Sainte-Cécile, Saint-Césaire, Notre-Dame-des-Érables (Sainte-Anne-de-la-Rochelle), Saint-Laurent (Lawrenceville), Ave Maria, l'Orée-des-Cantons (Waterloo), Roxton Pond, l'Étincelle et Sainte-Famille. « Au fur et à mesure que la Fondation va évoluer, d'autres pourraient s'ajouter », indique le président de la Fondation Pierre Breton, Serge Bouchard.

« Ce sont les directeurs qui vont nous produire une demande et nous allons répondre au besoin. Ce ne sont pas l'ensemble des élèves qui vont bénéficier (de la collation), mais bien des écoliers ciblés par les directeurs. L'acheminement se fera selon notre entente avec chaque école », explique-t-il.

Les membres du conseil d'administration proviennent de plusieurs régions de la circonscription afin de bien répondre aux besoins. Notons la présence du maire de Waterloo, Pascal Russell, et de l'ancien maire de Valcourt, Laurian­ Gagné. Serge Bouchard et Fernard Lussier représentent respectivement les régions de Roxton et de Rougemont. Sophie Cabana, la conjointe de M. Breton, Pierre Gravel et Nicole Perreault s'occupent tous de Granby. « Nous sommes allés parler avec les directeurs d'écoles pour connaître leurs besoins. C'est troublant de se faire raconter plein d'histoires d'enfants qui vont à l'école le ventre vide », note Pierre Gravel.

Collecte de fonds

Afin de maintenir les activités de la Fondation Pierre Breton, des activités de collectes de fonds sont prévues. Le député libéral avait déjà indiqué par le passé que sa prime de transition comme ancien conseiller de la ville de Granby serait également transférée dans une fondation. Il y versera 5000 $ par année.

Un spectacle-bénéfice se tiendra le 1er avril à l'école secondaire du Verbe-Divin. Les humoristes Jean-Marie Corbeil et François Maranda partageront l'affiche. On peut se procurer les billets, vendus au coût de 50 $, en communiquant au (450) 372-7764. « Il y a 240 places et nous espérons faire salle comble », lance le président de la fondation, Serge Bouchard.