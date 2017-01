10 ans de prison pour Alex Lacasse Deaudelin

Un an jour pour jour après avoir poignardé à mort sa colocataire Caroline Choinière, à Granby, Alex Lacasse Deaudelin a plaidé coupable mardi à l'accusation d'homicide involontaire coupable.

La Voix de l'Est

Le juge Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, a ensuite accepté la suggestion commune des avocats de condamner l'accusé à 10 ans de prison.

M. Lacasse Deaudelin souffre de problèmes psychiatriques. Il est d'ailleurs détenu en milieu hospitalier depuis son arrestation. Or, une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux était exclue puisqu'il avait consommé alcool et drogues le soir du meurtre.

