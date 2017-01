Nouveau projet de résidence pour aînés à Cowansville

La Ville tiendra une assemblée de consultation le 19 janvier à compter de 19 h 30 au Cinéma Princess. La démarche est nécessaire puisqu'une modification de zonage doit être adoptée pour que le projet aille de l'avant. Le secteur se trouve en zone commerciale. Il doit être modifié pour devenir une zone résidentielle.

Le conseil a embauché la firme Léger pour sonder la population sur ce projet. En plus d'une invitation à l'assemblée de consultation, les citoyens recevront une lettre pour qu'ils participent à un sondage en ligne. L'exercice se déroulera du 23 janvier au 8 février 2017. Un sondage par téléphone sera également réalisé.

«Nous souhaitons connaître l'opinion de nos citoyens avant d'entamer ou non des démarches de changement de zonage. Nous venons de compléter la refonte du plan d'urbanisme et ce nouveau projet nécessiterait un changement de zonage pour ce site. Il ne fait aucun doute que c'est un projet important pour la municipalité et ses citoyens, cependant il est important de savoir d'abord et avant tout si les citoyens supportent un projet comme celui-là», a indiqué par communiqué le maire Arthur Fauteux. L'identité des promoteurs n'a pas été dévoilée.

Le conseil présentera les résultats de ses sondages le mardi 7 mars, lors de son assemblée régulière. Les élus décideront alors s'ils lanceront le processus de changement de zonage.

Projet avorté

L'administration municipale tient à éviter une répétition du projet avorté de la maison Robinson. Des promoteurs voulaient construire l'an dernier un édifice de trois étages comprenant 150 appartements dans la rue Principale, à côté du lac Davignon. Une modification de zonage, permettant la construction d'un édifice de plus de deux étages, était nécessaire pour que le projet se concrétise.

Le conseil a choisi de faire passer la modification en même temps que la refonte de son règlement de zonage, retirant de ce fait la décision des résidants du secteur concerné. Cela n'a pas empêché les opposants de rallier suffisamment de citoyens à leur cause. Au final, 677 citoyens ont signé le registre demandant la tenue d'un référendum sur le nouveau règlement de zonage. Un minimum de 500 signatures était requis.

Devant une telle opposition, le conseil a finalement décidé de retirer le controversé changement de zonage de son règlement.