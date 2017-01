Le billet gagnant du gros lot de 60 millions $ vendu à Ange-Gardien

Il s'agit du premier gros lot de l'histoire du Marché du Village, a indiqué le copropriétaire de l'établissement, Yuhan Roy, lors d'un entrevien avec La Voix de l'Est dimanche matin.

« Ce n'était jamais arrivé auparavant et nous sommes la troisième génération au magasin depuis 1967. C'est toute une surprise et un choc, mais nous sommes bien contents, c'est certain ! », a lancé M. Roy, qui multipliait les entrevues ce week-end.

L'établissement devrait ainsi recevoir 1 % du lot, soit 600 000 $. Quelques projets sont déjà dans l'air afin de profiter de cette part du gâteau de 60 M $. « Mon père travaille encore beaucoup et j'aimerais qu'il puisse se reposer, mentionne Yuhan Roy. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on veut gâter nos employés. Sinon, je ne dirais pas non à un petit voyage avec ma femme et ma fille. »

Selon ce dernier, l'heureux acheteur du billet provient de Saint-Césaire et est un client régulier. Le billet a été acheté en formule de groupe de 20 personnes.

Yuhan Roy était en route vers le Marché du Village lorsque des employés l'ont contacté pour lui dire que deux hommes demandaient à le rencontrer. Ils venaient de faire valider leur billet gagnant de 60 millions et souhaitaient­ le remercier...

Combinaison gagnante

M. Roy a d'abord cru à une bonne blague jusqu'à ce qu'il constate de ses propres yeux que les billets dans les mains de clients affichaient la combinaison gagnante. « J'étais bien plus énervé qu'eux autres, ça, c'est certain. Je ne comprends pas. Ils étaient calmes, prenaient leur café alors que moi je capotais ! »

Au cours du week-end, des rumeurs ont circulé selon lesquelles une erreur de la caissière serait à l'origine de cette chance, puisqu'elle aurait vendu un billet de groupe, et non un billet individuel tel que le client l'aurait demandé.

« En fait, on ne sait pas trop. Certains disent que c'est une erreur, d'autres disent que non. Ce qu'on sait, c'est que le client a acheté les parts du billet avec sa famille et que ça a été acheté chez nous », explique M. Roy.

Le porte-parole de Loto-Québec­, Patrice Lavoie, y voit une belle façon d'entamer l'année 2017. « C'est clair qu'on est excités. C'est le premier tirage de Lotto-Max de l'année (6 janvier) et c'est le plus gros lot jamais remis (par Loto-Québec) », dit-il.

Les noms des gagnants ne peuvent être dévoilés tant qu'ils n'ont pas réclamé leur prix, ce qui devrait être fait lundi, ajoute-t-il. M. Lavoie n'a pu confirmer que le billet avait bel et bien été acheté au Marché du Village.

Chanceux en 2016

Les Québécois ont été très chanceux à la loterie en 2016, établissant un record pour les gains d'un million de dollars et plus.

Pas moins de 104 lots d'un million et plus ont été gagnés au Québec. L'année précédente, en 2015, 77 lots « millionnaires » avaient été empochés par des Québécois.

Le gros lot de 60 M $ du tirage de vendredi soir est le plus important jamais accordé au Québec.

Depuis le lancement de loterie Lotto Max, 14 gros lots ont été remportés au Québec, dont un de 55 M $ le 17 juillet 2015. Trois gros lots de 50 M $ ont également été distribués.

En 2003, 10 collègues de l'usine Bow Plastics, à Granby, s'étaient partagé un gros de 10 millions $.

- Avec La Presse canadienne