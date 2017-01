En entrevue à La Voix de l'Est à la mi-décembre, M. Bundock a ouvert la porte à abroger l'entente de gestion avec la Ville. Le conseil d'administration de l'organisme sans but lucratif (OSBL) a finalement tranché. « On va rapatrier toutes nos activités sur nos terrains. On a un gros projet qui devrait voir le jour bientôt. La SACS amorce un virage important de son histoire », a-t-il dit, ne pouvant s'avancer davantage en raison de nombreuses ententes à ficeler avec d'éventuels bailleurs de fonds.

Le président de la SACS a également tenu à se faire rassurant à propos de la pérennité des événements sur le vaste site du chemin de Gaspé au cours des années à venir. « On veut définitivement poursuivre dans le créneau des compétitions équestres. Je dirais même qu'on ne veut pas le statu quo. On veut augmenter le nombre [d'épreuves] graduellement. »

Plan B

Le fait que le conseil municipal ait récemment refusé de subventionner les événements équestres pour 2017 a pesé dans la balance dans le choix de la SACS de ne pas poursuivre « l'entente de gestion et de mise en valeur du site olympique de Bromont », a concédé M. Bundock. Cet accord concerne les terrains appartenant à la municipalité, regroupant entre autres une vaste prairie où se déroule une portion des activités équestres, ainsi que la portion des « trois lacs ». Les élus ne veulent pas renouveler l'entente entre les deux parties, principalement en raison du non-respect des engagements de la SACS.

De son côté, M. Bundock a dit avoir informé la Ville que la SACS souhaite résilier l'entente de gestion. Notamment à cause des coûts élevés d'entretien du site qui, selon lui, avoisinent 100 000 $ par an. La mairesse de Bromont, Pauline Quinlan, a corroboré avoir rencontré le président de la SACS à ce sujet. Toutefois, aucune décision n'a encore été prise par la municipalité.

« On regarde comment les choses évoluent. Ce sera un des sujets de discussion pour le début de 2017. [...] Si nous n'avons pas d'entente avec la SACS, il faudra voir quelle autre approche on prendra. Est-ce que ce sera [géré] à l'interne ou à [forfait] ? Ce sera aux élus qu'appartiendra­ la décision. »

Dettes

Les problèmes de liquidité plombent la SACS depuis plusieurs mois déjà. À ce chapitre, notons qu'un juge de la Cour supérieure a récemment autorisé le promoteur Denis Messier à liquider trois terrains contigus au site équestre olympique appartenant à l'OSBL, qui est en défaut de paiement de plus de 400 000 $ à son endroit.

En fait, la SACS était aux prises avec des dettes dépassant 1,2 M $ en date du 30 juin dernier, a indiqué M. Bundock. Selon celui-ci, toutes ces factures impayées à divers fournisseurs sont directement liées aux Jeux équestres mondiaux, qui devaient avoir lieu en 2018 à Bromont­. Le comité organisateur de l'événement, de concert avec la Fédération équestre internationale, ont tiré en juillet un trait définitif sur le projet de longue haleine.

M. Bundock­ s'attend à ce que près d'un million retourne dans les coffres de la SACS sous peu, préférant « pour le moment » taire la provenance de cette importante somme. « On devait s'occuper des infrastructures pour les Jeux. Au final, ça nous a causé bien des troubles. On traîne ça depuis l'été passé. [...] On a amorcé une restructuration financière. Tout le monde à qui on doit de l'argent sera payé. Ce sont des professionnels et on va s'en occuper correctement, car on veut continuer à faire affaire avec eux dans le futur. »