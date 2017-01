Dernier volet de la revue de l'année de La Voix de l'Est

L'année 2016 a été marquée par une panoplie d'événements dans le monde politique, en économie, en sports et dans le domaine judiciaire. La Voix de l'Est vous présente les moments qui ont marqué la dernière année. Voici ce qui a retenu l'attention en décembre.

La Voix de l'Est

Les dinosaures occuperont une place de choix au Zoo de Granby à l'été 2017. Une exposition thématique baptisée Dinozoo leur sera consacrée, ce qui nécessitera des investissements de près d'un million $. Les visiteurs pourront découvrir 21 dinosaures grandeur nature dans un parcours extérieur en boucle dans le monde jurassique. Tyrannosaure, Triceratop, Osmeisaurus et Amargasaurus pourront notamment être observés.

archives La Voix de l'Est

Au fil des ans, plusieurs projets avaient été avancés pour donner une nouvelle vocation à l'usine qui a fermé ses portes en 1984. Or, l'usure du bâtiment qui appartient au patrimoine industriel de Roxton Pond ne permettait plus de rénover le bâtiment. La démolition n'est pas passée inaperçue. La scène a attiré bon nombre de curieux de la municipalité.

Une page de l'histoire de Roxton Pond a été tournée. L'usine Stanley, construite en 1907, est tombée sous le pic des démolisseurs. Les ouvriers ont pris soin de séparer le bois, le béton et la roche puisque plusieurs de ces matériaux devaient être récupérés. L'opération était aussi délicate en raison de la proximité des fils électriques et l'âge du bâtiment.

archives La Voix de l'Est

Le renouvellement de l'entente pourrait également permettre à l'entreprise, qui embauche plus de 350 personnes, de créer de nouveaux emplois en 2017.

L'entreprise, qui produit actuellement 30 % des yogourts Yoplait, continuera à confier à l'usine de Granby la production de 70 à 75 % du volume canadien de ces yogourts. Le renouvellement de l'entente pourrait également permettre à l'entreprise, qui embauche plus de 350 personnes, de créer de nouveaux emplois en 2017. L'entente avec General Mills permet aussi à Aliments Ultima de poursuivre le développement de ses produits Iögo, la marque qui a connu la plus forte croissance au Canada au cours des dernières années, selon l'entreprise.

L'entreprise Aliments Ultima a renégocié et prolongé son entente avec General Mills, ce qui pourrait probablement entraîné l'augmentation de la production de yogourt à l'usine située rue Principale à Granby. L'entente, qui venait à échéance en 2018, a été prolongée jusqu'en 2023, au terme d'une année de pourparlers.

archives La Voix de l'Est

Les parents et futures mamans peuvent désormais bénéficier des services d'une sage-femme dans la région. Un point de service a été inauguré dans les locaux du 261, rue Laurier à Granby, où auront lieu les suivis de grossesse et les rencontres postnatales.

Les parents et futures mamans peuvent désormais bénéficier des services d'une sage-femme dans la région. Un point de service a été inauguré dans les locaux du 261, rue Laurier à Granby, où auront lieu les suivis de grossesse et les rencontres postnatales. Jusqu'à quatre sages-femmes, qui font partie de l'équipe de la Maison de naissance de l'Estrie à Sherbrooke, pourront assurer le suivi des futures mamans.

Les spécialistes assureront le suivi de grossesse, l'accouchement et le suivi postnatal jusqu'à six semaines de vie du bébé. Les futures mères pourront choisir où elles veulent accoucher, c'est-à-dire à la maison, à l'hôpital ou à la Maison de naissance de l'Estrie. Annuellement, environ 1700 naissances sont recensées sur le territoire de Granby et Cowansville. L'objectif des sages-femmes est d'en accompagner 10 % d'entre elles.