Revue de l'année - Novembre

Karine Blanchard, Jérôme Savary

La Voix de l'Est La Voix de l'Est L'année 2016 a été marquée par une panoplie d'événements dans le monde politique, en économie, en sports et dans le domaine judiciaire. La Voix de l'Est vous présente les moments qui ont marqué la dernière année. Voici ce qui a retenu l'attention en novembre.

Ouverture de la nouvelle bibliothèque Paul-O.-Trépanier

Après un vaste chantier de rénovation qui s'est échelonné sur cinq mois, la bibliothèque municipale Paul-O.-Trépanier de Granby a ouvert ses portes. Le projet de rénovation de 2,3 millions $ a complètement transformé l'endroit. Les bureaux administratifs ont été relocalisés, la nouvelle façade est maintenant vitrée et un petit espace bistro a été créé. La décoration, l'éclairage, le mobilier, les postes informatiques et les espaces jeunesse ont tous été revus et améliorés. «C'est comme si on avait pris une boîte et qu'on l'avait brassée. Tout a été revu. (...) On a rentabilisé chaque pied carré. On n'a rien à envier à d'autres villes», a affirmé le directeur du service de la coordination du loisir, des arts, de la culture et de la vie communautaire, Patrice Faucher, en offrant une visite guidée à La Voix de l'Est.

Agrandir Le projet sera piloté par Conservation de la nature Canada afin d'acquérir l'ensemble du flanc sud du mont Bromont, soit150 hectares qui sont adjacents à la station de ski ainsi qu'un réseau de sentiers. archives La Voix de l'Est

Entente dans le dossier du Val 8 à Bromont

C'est sous les applaudissements et les cris de joie que l'entente intervenue entre Bromont, montagne d'expériences et la Ville a été entérinée. La saga du projet du Val 8, qui durait depuis le printemps 2013, a ainsi pris fin grâce à une entente hors cour qui prévoit que Bromont aura un parc protégé. Un montant de 7,25 millions $ devra être versé, d'ici le 1er février 2018, pour l'achat des terrains permettant «de créer un parc naturel de très haute valeur écologique et accessible à la population (...), incluant approximativement 17 km de sentiers en servitude 3 saisons.» Le projet sera piloté par Conservation de la nature Canada afin d'acquérir l'ensemble du flanc sud du mont Bromont, soit 150 hectares qui sont adjacents à la station de ski ainsi qu'un réseau de sentiers. Si le projet de parc ne se concrétise pas avant la date butoir du 1er février 2018, les élus municipaux ont autorisé la réalisation du projet du Val 8 qui a été modifié et qui comprend la construction de 27 maisons plutôt que 39, entre autres.

Agrandir La clinique d'accès de Granby offre des soins de santé aux personnes sans médecin de famille via un service sans rendez-vous grâce à la mobilisation d'une vingtaine de médecins. Julie Catudal, archives La Voix de l'Est

Dix-huit médecins à la clinique d'accès de Granby

La clinique d'accès de Granby offre des soins de santé aux personnes sans médecin de famille via un service sans rendez-vous grâce à la mobilisation d'une vingtaine de médecins. Les services offerts, qui vont du renouvellement de prescription aux problèmes de santé mineurs, sont disponibles 40 heures par semaine. Une agente administrative et une infirmière clinicienne épaulent maintenant les 18 médecins qui travaillent au sein de l'organisation, soit six fois plus qu'avant. «Notre gros changement, c'est qu'on triple notre offre de services. On s'est fixé une cible de 6000 visites par an pour 4000 patients», a indiqué le Dr Michel Camirand, directeur adjoint des services professionnels du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie. Un patient orphelin peut ainsi se tourner vers ce point de service plutôt que se présenter à l'urgence.

Agrandir Nancy Déragon, Carole Groleau, France Proulx et Velma Crook ont toutes participé à la recherche du chat Turtle. On tente maintenant de le ramener à sa maîtresse Marie Munro à Calgary. Catherine Trudeau, archives La Voix de l'Est

À la recherche de Turtle le chat!

Une camionneuse de Calgary était désespérée depuis son passage à Granby en septembre. Elle avait perdu son fidèle compagnon de route, son chat Turtle, alors qu'elle effectuait une livraison dans le parc industriel. Un couple de Granby s'était alors lancé à la recherche du félin. « Si c'était nous, j'imagine qu'on aimerait ça avoir de l'aide », expliquait alors Céline Duranleau. Celle-ci avait rapidement été avisée de la perte du chat de la camionneuse Marie Munro, car son conjoint, TJ Tilcox, est aussi camionneur. Finalement, Turtle été retrouvé. Il a pris l'avion samedi 12 novembre et pu reprendre sa place dans le camion de sa maîtresse.

Agrandir Il y a quelques années, quelque 230 équipes étaient inscrites au Tournoi de soccer Mario Robitaille alors qu'elles n'étaient qu'un peu plus de 140 l'année dernière. Catherine Trudeau, archives La Voix de l'Est

C'est la fin pour le Tournoi Mario Robitaille

Après 38 éditions, le Tournoi de soccer Mario Robitaille tire sa révérence. Le conseil d'administration des Cosmos, mandataire de l'événement, a décidé de mettre fin aux activités du tournoi puisque celui-ci ne faisait plus ses frais. Il y a quelques années, quelque 230 équipes étaient inscrites au tournoi alors qu'elles n'étaient qu'un peu plus de 140 l'année dernière. La décision a été difficile à prendre, mais le tournoi perdait de l'argent et les gens des Cosmos ne voulaient pas que les pertes engendrées fassent en sorte que le coût d'inscription des joueurs de soccer de Granby soit revu à la hausse. «Ça fait mal au coeur. Je tourne la page sur quelque chose d'important dans ma vie. Mais la fatigue commençait aussi à se faire sentir. Je vais continuer à aimer le soccer, mais autrement», avait déclaré Mario Robitaille.

Agrandir En juin, Marcel Bundock avait concédé en entrevue à La Voix de l'Est que les problèmes de liquidité de la SACS commençaient à peser lourd dans la balance. Janick Marois, archives La Voix de l'Est

La liquidation des actifs de la SACS autorisée

Un juge a autorisé la vente d'actifs de la Société d'agriculture du comté de Shefford (SACS), présidé par Marcel Bundock alors que l'organisme est en défaut de paiement de plus de 400 000 $ à l'endroit du promoteur Denis Messier. Celui-ci pourra donc liquider trois terrains contigus au site équestre olympique de Bromont. Des termes du contrat entre le promoteur et la SACS n'ont pas été respectés. Un jugement a été rendu et condamne la SACS à rembourser près de 407 000 $ et autorise la liquidation sous contrôle de justice des trois terrains ciblés par l'hypothèque. En juin, Marcel Bundock avait concédé en entrevue à La Voix de l'Est que les problèmes de liquidité de la SACS commençaient à peser lourd dans la balance. « On attend simplement après 1 million $ de prêts du gouvernement qui est autorisé. C'est le déboursé qui n'est pas encore fait depuis un bon moment. Ça va nous permettre de rembourser [nos créanciers] », avait-il laissé tomber.

Agrandir Une portion du centre-ville de Granby Alain Dion, archives La Voix de l'Est

Réinventer Le centre-ville de Granby

Une grande consultation citoyenne sera organisée en vue du réaménagement du centre-ville de Granby. Le projet émane de la nécessité de reconstruire les infrastructures souterraines du centre-ville, notamment les conduites d'égout et d'aqueduc. Il s'agit là d'une opportunité de revoir le réaménagement du centre-ville entre le parc Miner et le pont Patrick-Hackett. Le projet se décline en trois phases : Imaginons (2017), Créons (2018) et Bâtissons (2019-2022). C'est lors de cette première phase que la population sera invitée à soumettre des idées qui toucheront notamment le confort, le plaisir, la mobilité durable, la sécurité, la végétalisation et les technologies. Deux soirées portes ouvertes seront organisées en février alors que des ateliers d'idées seront organisés. Le concept d'aménagement sera dévoilé en septembre 2017 et la réalisation des plans et devis l'année suivante. Les travaux pourraient être lancés en 2019.

Agrandir Le spectacle Harmonie avait vu le jour en 2005 expressément pour l'exposition universelle d'Aichi au Japon. Julie Catudal, archives La Voix de l'Est

Le Théâtre de la Dame de coeur à Taïwan