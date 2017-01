Faits divers en bref

La Voix de l'Est

Plus de 500 fichiers de pornographie juvénile et 126 autres trouvés sur une clé USB. Voilà le bilan de la perquisition menée chez le Granbyen Alexandre Paquette en 2015. Confronté à cette preuve, l'homme de 33 ans a récemment plaidé coupable aux accusations de possession de pornographie juvénile et de l'intention d'en distribuer qui pesaient contre lui.

Il doit revenir devant la cour en mars pour le dépôt d'un rapport avant sentence et s'expose à une peine maximale de 10 ans de prison. « Je veux payer pour mes crimes », a indiqué M. Paquette à sa dernière comparution.

Il avait été retracé par la police via Internet et était sans antécédent judiciaire. Il a toutefois été condamné à un jour de prison, en février 2016, pour bris de condition. Pascal Faucher