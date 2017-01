Revue de l'année - Octobre

L'année 2016 a été marquée par une panoplie d'événements dans le monde politique, en économie, en sports et dans le domaine judiciaire. La Voix de l'Est vous présente les moments qui ont marqué la dernière année. Voici ce qui a retenu l'attention en octobre.

La poursuite réclame 1,2 M $ en dédommagement. Les frères ont été à la tête de l'établissement d'enseignement de 1932 à 2004. Depuis, la direction est laïque. La congrégation est actuellement locataire d'une partie de l'immeuble. Plus aucun frère n'y enseigne depuis des années.

L'instigateur de cette requête est un homme de 56 ans qui soutient avoir été violé à plus de 300 reprises pendant qu'il était pensionnaire au Collège Mont-Sacré-Coeur au cours des années 1970. Les agressions sexuelles auraient été commises par le frère Claude Lebeau, de trois à six fois par semaine durant deux ans. La présumée victime était alors âgée de 13 à 15 ans.

Après des années d'efforts et de sacrifices, le Bromontois Frédérick Gaudreau a finalement réalisé son rêve d'enfance, le samedi 22 octobre, en disputant un tout premier match dans la LNH avec les Predators de Nashville. L'attaquant de 23 ans a fait ses débuts dans le circuit Bettman face aux champions de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh, que les Predators ont battus 5-1 devant leurs partisans.

« C'est pas mal d'émotions, surtout lorsque je me rappelle tout le chemin que j'ai dû parcourir pour me rendre jusqu'ici », a-t-il dit. Le Québécois n'a su qu'à la dernière minute qu'il serait de l'alignement en raison de l'intoxication alimentaire qui a touché les Predators. Mike Fisher, Colton Sissons, Craig Smith et Pekka Rinne avaient tous dû déclarer forfait pour ce match puisqu'ils étaient malades, ce qui a forcé Nashville à rappeler d'urgence plusieurs joueurs.