Ce fut notamment le cas à Bromont­, montagne d'expériences où il y a eu congestion sur les pentes... et les routes le 2 janvier. Le trafic s'étirait en effet du stationnement de la station jusqu'à l'autoroute 10 en après-midi.

« C'est dans nos grosses journées de l'année. On a 4, 5 journées comme ça par année et le 2 janvier en fait partie. Il faut dire que les astres étaient alignés parce que c'était la dernière journée de congé pour plusieurs, on avait eu de la neige le 31 décembre et on annonçait de la pluie le 3 janvier. On s'y attendait », a indiqué le président-directeur général de la station bromontoise, Charles Désourdy.

Des skieurs ont même rapporté qu'il leur a fallu plus d'une heure pour se rendre au stationnement et acheter un billet. Un temps d'attente qui aurait été gonflé par un feu de circulation installé l'an dernier sur le boulevard de Bromont­, selon M. Désourdy.

« La nouvelle lumière temporaire en face de l'hôtel de ville laisse passer 400 à 500 autos à l'heure et nous, il arrive à peu près 1500 clients entre 14 h 30 et 17 h puisque notre abonnement, qui commence à 15 h, est très populaire. C'est toujours à ce moment qu'on a des bouchons. Lundi, je pense qu'on avait au-dessus de 500 autos qui attendaient en ligne jusqu'à l'autoroute des Cantons-de-l'Est », a relevé M. Désourdy.

Question d'éviter que ce scénario se répète, le grand patron de la station touristique de Bromont suggère de modifier le cycle de la lumière, à tout le moins durant les après-midi du temps des Fêtes où les skieurs sont nombreux à converger vers la montagne.

« On avait déjà eu un problème similaire sur la 241 (rue Shefford­) dans le passé. Des ajustements avaient été apportés au feu de circulation et ça avait réglé la situation­ », a souligné M. Désourdy.

Si le retour de la pluie est venu freiner l'ardeur des skieurs mardi, le PDG de Bromont, montagne d'expériences s'est néanmoins dit satisfait de l'achalandage observé entre Noël et le jour de l'An.

« Ça a bien été même s'il a mouillé le 26 décembre. Ça part du bon pied pour 2017. Aujourd'hui (mardi), il n'y a pas d'achalandage du tout et demain (mercredi), probablement pas non plus, mais on s'attend à avoir un week-end normal avec le retour du froid. En fait, c'est vraiment les tempêtes de neige qui font sortir les skieurs. C'est toujours là qu'on a de grosses journées », a résumé M. Désourdy.