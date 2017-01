Revue de l'année - Septembre

L'année 2016 a été marquée par une panoplie d'événements dans le monde politique, en économie, en sports et dans le domaine judiciaire. La Voix de l'Est vous présente les moments qui ont marqué la dernière année. Voici ce qui a retenu l'attention en septembre.

« Jean était connu et respecté. Il était un homme droit et intègre », a laissé tomber avec tristesse la mairesse de Bromont Pauline Quinlan, entourée de plusieurs conseillers. L'homme de 59 ans se trouvait dans un kayak double en compagnie de la coordonnatrice en loisirs de la Ville de Bromont, Caroline Couture. Cette dernière a pu être secourue rapidement.

Il est tombé à l'eau dans un secteur de la rivière des Prairies où le courant est très fort, et est demeuré coincé sous l'eau plusieurs minutes entre une bouée et son kayak. Il est décédé à l'Hôpital du Sacré-Coeur.

La Ville de Granby avait décidé de mettre en oeuvre un programme de capture, de stérilisation et de relâche de ces petits félins, en juillet. Le contrat avait été accordé à la vétérinaire Chassé. Il y a 20 ans, M me Chassé et M. Williams avaient démarré la clinique vétérinaire

Le deuxième étage de la bâtisse, occupé par le laboratoire et la salle d'opération, a été le plus touché. Sept personnes travaillaient à la clinique vétérinaire, connue pour son engagement auprès des chats errants.

De nombreux pompiers, qui sont aussi producteurs porcins, connaissaient également la victime, ce qui a créé une onde de choc parmi les secouristes. « À la caserne, on pouvait entendre voler une mouche après l'intervention, a dit le chef des pompiers. Ils le connaissent tous. C'est quelqu'un qui a des enfants, qui est grand-père. On vient de perdre quelqu'un de bien impliqué dans notre communauté. »

Le policier Luc Cournoyer filait à 170 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Quelques instants plus tard, il entrait en collision avec la voiture de Christina Bélanger, à bord de laquelle se trouvaient aussi ses trois enfants, âgés de 15 mois, deux ans et six ans. L'officier de la Sûreté du Québec a reconnu sa responsabilité dans cet accident lors de son audience disciplinaire, le 12 septembre.

En juin 2012, à Lac-Brome, sa voiture de patrouille avait heurté la Mazda 3 de Mme Bélanger à l'intersection des chemins Brome et Fairmont alors qu'il répondait à un appel d'urgence. Le pare-choc et la partie avant du véhicule de la Farnhamienne avaient été sectionnés sous la force de l'impact. L'auto-patrouille avait quant à elle effectué un tonneau avant de terminer sa course dans le fossé.

Mme Bélanger et ses trois enfants s'en étaient tirés à bon compte. Par ailleurs, M. Cournoyer a été impliqué dans 14 accidents, dont 10 identifiés comme étant évitables, au volant de son auto-patrouille entre 1996 et 2014.