Mélody, bébé de l'année à l'hôpital de Granby

Âgée de seulement 24 ans, Kathia Boucher a amorcé la nouvelle année du bon pied en donnant naissance à son quatrième enfant. En fait, il s'agit de la quatrième petite fille de son clan féminin composée de trois autres fillettes âgées de 5 ans, 3 ans et 1 an.

« Mon accouchement était prévu pour le 31 décembre, mais elle a finalement patienté jusqu'au 2 janvier. Elle n'était pas pressée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit le bébé de l'année. C'est une belle surprise », a noté Kathia Boucher de son lit d'hôpital.

La jeune maman de Sainte-Cécile-de-Milton s'est dite heureuse que sa grossesse se soit déroulée sans aucune complication. Sa petite dernière, qui pesait 8,3 livres à sa naissance, est en pleine forme, et c'est bien entendu tout ce qui importe à ses yeux.

« Ma plus vieille a déjà très hâte de voir sa petite soeur », a indiqué Kathia Boucher tout en gardant un oeil bienveillant sur sa petite Mélody qui dormait à ses côtés.

Et même si elle et son conjoint, Maxime Dumont, en sont déjà à leur quatrième enfant malgré leur jeune vingtaine, Kathia n'écarte pas la possibilité d'élargir encore sa famille.

« Je me suis mariée à 18 ans et on a parti ça tôt. Et ce n'est pas nécessairement fini, a-t-elle dit en souriant. Ça va bien. On a la chance d'avoir quatre bébés en pleine forme. Je ne pourrais pas demander mieux pour partir 2017. »

Rappelons que le premier bébé de l'année au Québec fut la petite Amy qui est née le 1er janvier à 0 h 1 à Joliette. Dans la région, c'est aussi une petite fille qui a été la plus rapide. Romy Simard, née à 3 h 30 le 2 janvier, est le premier poupon à avoir vu le jour en 2017 à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville.